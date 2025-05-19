İsrail Gazze’de insanlığı vuruyor... Yine çadırları hedef aldılar

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İsrail ordusu tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’deki katliamını sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi planlayan ve bu doğrultuda “Gideon’un savaş arabaları” isimli askeri harekâtı başlatan İsrail, dün Şeridin birçok bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi. Sabah katliam yapan İsrail, öğleden sonra ise “rehinelerin bırakılması ve Hamas’ın bölgeyi terk etmesi” karşılığında savaşı bitirmeye hazır oldukları açıklamasını yaptı. İsrail ordusu akşam saatlerinde ise hava saldırılarına ek olarak, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde geniş çaplı kara harekâtının" da başlatıldığını duyurdu.

ÇADIR KAMPI VURDU

Sabah saatlerinde başlayan İsrail bombardımanı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Cibaliye kenti ve kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgelerini hedef aldı. İsrail uçakları güneyde ise Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ve Gazze Sivil Savunma ekipleri 36’sı El-Mevasi’deki çadır kampında olmak üzere saldırılarda en az 140 kişinin öldüğünü, 200’den fazla insanın ise enkaz altında kaldığını bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında 5 de gazeteci olduğu bildirildi. Al Jazeera’ya konuşan bir Sivil Savunma Sözcüsü, İsrail saldırılarında yüzlerce ailenin nüfus kayıtlarından silindiğini belirterek vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, saldırılar sonrası tüm kan gruplarından acil kan bağışı çağrısı yaptı.

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KUZEYDE HASTANE KALMADI

2 Mart’tan bu yana İsrail’in her türlü insani yardımın girişini engellediği Gazze’de, sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, dün bölgede aktif durumda olan az sayıdaki hastaneden biri olan Endonezya Hastanesi de İsrail güçleri tarafından kuşatıldı. Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan es-Sultan, hastanenin İsrail dronları tarafından kuşatma altına alındığını ve hastane çevresinde hareket eden herkese ateş açıldığını aktardı. Sultan, yoğunbakım ünitesine bile ateş açıldığını söyledi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı da Şeridin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

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ZORLAMA ATEŞKES BASKISI

Hamas bombardıman sonrası yaptığı açıklamada, “vahşi bir suç” olarak nitelendirdiği saldırıları kınarken, ABD’yi de İsrail’in eylemlerinden “doğrudan sorumlu tuttuklarını” bildirdi. İsrail Başbakanlık ofisi ise öğleden sonra “Hamas’la Gazze’deki savaşı sonlandıracak bir anlaşma yapmaya açık oldukları” açıklamasını yaptı. Açıklamada, İsrailli bir müzakere heyetinin Katar’ın başkenti Doha’da olası bir anlaşma için çalışmaya devam ettikleri belirtilirken, savaşı bitirecek bir anlaşmanın şartları; tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamaslıların bölgeyi terk etmesi ve Gazze’nin silahsızlandırılması olarak sıralandı.

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Sky News Arabia’ya konuşan Filistinli kaynaklar, Hamas’ın hayatta olan İsrailli rehinelerin yarısına karşılık olarak 2 aylık bir ateşkes ve insani yardımların bölgeye girişini içeren bir teklifte bulunduğunu iddia etti. İsrail medyası ise müzakere sürecinde dikkate değer bir ilerleme kaydedilmesi için direniş grubuna 48 saat süre verildiğini aksi takdirde Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini öne sürdü.

HAMAS’TAN TRUMP’A: SÖZÜNÜ TUTMADIN

Hamas’ın siyasi büro liderlerinden Basem Naim, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff’tan, “ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılmasından iki gün sonra Gazze’deki ablukayı kaldırma yönünde doğrudan bir taahhüt aldığını” söyledi. Amerikan haber sitesi Drop Site’a konuşan Naim, Witkoff’un ayrıca “Trump’ın Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı ateşkes elde etmeyi amaçlayan müzakereler için kamuoyuna çağrıda bulunacağına” söz verdiğini anlattı. Alexander’ın salınmasından bu yana bu yönde hiçbir adım atılmadığını belirten Naim, “Anlaşmayı ihlal etmediler. Çöpe attılar” diye konuştu. 21 yaşındaki Alexander, ABD ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmeler sonucu serbest bırakılmış; anlaşmayla 2 Mart’tan bu yana insani yardımın girmediği Gazze’ye Amerikan yardımının gireceği bildirilmişti.

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Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’de insani yardım dağıtımının 24 Mayıs’ta başlayabileceğini söyledi. İsrail, bölgeye insani yardımların Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslararası kuruluşları devredışı bırakarak ABD’li yetkililerin gözetiminde İsrail ordusu tarafından dağıtılacağını açıklamıştı.