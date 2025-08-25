İsrail Gazze'de hastane vurdu: 4'ü gazeteci 15 ölü

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Nasır Hastanesi'nin 4. katının vurulduğu ve dört gaztecinin hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin basın bürosu, saldırının ardından “Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda dört gazeteci şehit oldu. Gazze'de şehit gazeteci sayısı 244'e yükseldi” açıklamasında bulundu. Öldürülen gazetecilerin isimlerinin; Hüsam el-Masri, Muhammed Salama, Meryem Ebu Daka ve Moaz Ebu Taha olduğu kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin basın bürosundan yapılan açıklamada, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekten sorumlu tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Almanya ve Fransa gibi İsrail'in soykırım suçuna katılan ülkeleri, bu iğrenç vahşi suçları işledikleri için tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

Al Jazeera için çalışan bir gazeteci, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri gazetecilerin sığınma noktaları olduğu için vurduğunu ifade etti.

Hastanelerden haber yapan bir Filistinli olduğunu belirten gazeteci, elektrik ve internet hizmetine ulaşabilmek ve İsrail'in vahşetini haber yapabilmek için hastaneleri kullandıklarını vurguladı.

Gazeteci Hind Hudari, yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Ben hastanelerden haber yapan Filistinli gazetecilerden biriyim. İki yıldır süren savaşta elektrik ve internetten mahrum kaldığımız için Filistinli gazeteciler haber yapmaya devam etmek için hastanelerde bu hizmetleri kullanıyor. Yaralı Filistinlileri, cenazeleri ve yetersiz beslenme vakalarını her zaman takip ediyoruz çünkü bunlar her zaman hastanelere naklediliyor. Bu nedenle Filistinli gazeteciler hastaneleri merkez olarak kullanıyor ve sonunda hedef haline geliyorlar."

İSRAİL'İN KITLIĞI DAYATTIĞI GAZZE'DE SON 24 SAATTE 11 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.