İsrail Gazze’de bina bırakmadı... Bir ayda 1500 bina yıkmışlar

İsrail ordusu, haftalardır bombaladığı Gazze Şeridi’ndeki bir mahalleyi tamamen yok etti. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, “Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bin 500’den fazla bina tamamen yıkıldı. Bir tane bile sağlam bina kalmadı. İsrail ordusu bomba yüklü robotların yanı sıra inşaat makineleri kullanıyor. Günde en az yedi noktayı bombalıyor” dedi. Basal, mahalle sakinlerinin yüzde 80’inin göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Sözcü, “Hayatta kalanların tamamı göç ediyor. Şimdiden Gazze’nin batısına ve kuzeyine insanlar gitmeye başladı” dedi. Bölge tamamen bitti diyen Basal, “İnsani durum felaket. Sivil savunma bitmiş vaziyette. Sağlık hizmeti yok. Kaçıyorlar, göç ediyorlar ama gidecekleri bir barınak bile yok. İsrail’in ‘güvenli bölge’ açıklamaları tamamen yalan” dedi.

GİDECEK YER YOK

İsrail işgal hazırlıklarını sürdürdüğü Gazze kentindeki yaklaşık bir milyon insanı güneydeki sözde güvenli bölgelere sürmeyi planlıyor. İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee önceki gün Gazzelilerin gidebileceği sözde güvenli bölgelerin haritasını paylaşırken, Al Jazeera haritanın yalan olduğunu yazdı. Al Jazeera doğrulama ekibi Sanad’ın yaptığı araştırmaya göre haritada gösterilen 38 parselden 29’unda halihazırda İsrail ordusunun tahliye emirleri yürürlükte. Ayrıca parseller İsrail’in iddia ettiği gibi boş ve yerleşilebilir araziler değil. Söz konusu parseller, çitle çevrili özel mülkler, açık çöplükler, yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri, yerinden edilmiş kişilerin çadırkentleri gibi göç edilmesi mümkün olmayan alanlardan oluşuyor.

YASADIŞI YERLEŞİMCİLER ÇOBANA SALDIRDI KOYUNLARINI ÇALDI

İsrail, Batı Şeria’da da insanlık kavramını çiğnemeye devam ediyor. Bölgedeki İsrailli yasadışı yerleşimciler Ramallah’ta Kafr Malik köyünde bir Filistinli çobana saldırdı ve en az 300 koyununu çaldı. Güvenlik kaynakları da bir grup yasadışı yerleşimcinin köyün doğusundaki çobanları sık sık hedef aldığını aktardı. Mustafa Rabie adlı çobanın, sürüsünü korumaya çalışırken İsrailliler tarafından dövüldüğü öğrenildi. Yasadışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.