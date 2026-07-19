×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Gazze kentine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Ateşkes İhlali
İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Gazze kentine saldırı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 10:51

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Keşku Caddesi'ni hedef aldı.

Saldırıda biri kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Gazze kentine saldırı Ölü ve yaralılar var

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Gözden KaçmasınABDnin Irak Konsolosluğunda patlama: İrandan art arda misilleme saldırılarıABD'nin Irak Konsolosluğunda patlama: İran'dan art arda misilleme saldırılarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınRusya Kieve tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukraynanın başkenti alevlere teslimRusya Kiev'e tarihinin en büyük saldırılarından birini düzenledi: Ukrayna'nın başkenti alevlere teslimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Ateşkes İhlali

BAKMADAN GEÇME!