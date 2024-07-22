İsrail Gazze’de ateş kesmiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu hafta Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ve Kongre’de bir konuşma yapmaya hazırlanırken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması için son düzlüğe girildiği söylemlerine karşın, İsrail kuvvetleri sadece son 24 saatte 64 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarda bulundu.

YARALILARA ULAŞILAMIYOR

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgedeki Ayn Calut kuleleri ve çevresi ağır hasar aldı. Bölge sakini Filistinliler, İsrail savaş uçaklarının kuleleri yeniden bombalayacağı korkusuyla yanlarına aldıkları eşyalarıyla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti. Sivil savunma teşkilatı, Nuseyrat ve Bureyc bölgelerindeki evlere yapılan saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığını, ancak molozlarla kapanan yollar yüzünden sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Bölge sakinleri, Mısır sınırındaki Refah kentinde de büyük bir operasyonun sürdüğünü ve şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.

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ÖNCE ATEŞKES SONRA WASHINGTON

Netanyahu, askeri baskıyı artırmanın rehinelerin dönmesi ve Hamas’ın yenilmesinin tek yolu olduğunu belirtirken bu şekilde ateşkes anlaşmasının gecikmediğini de öne sürdü. Ancak mayıs ayından bu yana bir başlayıp bir duraksayan ateşkes anlaşmasını bekleyen rehine yakınlarının baskısı sürüyor. Önceki gece ülke çapındaki şehirlerde toplanan hükümet karşıtı protestocular, Netanyahu’yu, rehinelerin Gazze’den geri dönüşü için Hamas’la bir anlaşma imzalayana kadar Washington’a gitmeme çağrısında bulundu. İsrailli kamu yayıncısı Kan’ın bildirdiğine göre, Netanyahu müzakere heyeti ve hükümet yetkilileriyle görüşerek rehine takası ve ateşkes anlaşmasına verecekleri yanıtı en kısa sürede arabuluculara iletmeye hazırlanıyor.

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DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’E KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail’in ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimleri sonuçsuz kalacaktır” denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir” ifadelerini kullandı.

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YEMEN MİSİLLEMESİNDE ALEVLER SÖNMEDİ

İsrail’in Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı’nda bulunan petrol tesisine yönelik saldırısında ölü sayısı 6’ya çıktı, 83 kişi ise yaralandı. Yetersiz donanıma sahip Husi itfaiyeciler petrol tanklarında çıkan yangını henüz kontrol altına alamadı. Öte yandan Husiler dün İsrail’in Kızıldeniz’deki Eliat kentine bir balistik füze ateşlerken, İsrail füzenin hava sahası dışında imha edildiğini açıkladı.

OLİMPİYAT MEŞALESİNİ GAZETECİ TAŞIDI... İSRAİL’İN SALDIRISINDA SAKAT KALMIŞTI

13 Ekim 2023’te güney Lübnan’da İsrail ordusu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmaları takip ederken İsrail ordusunun top ateşi sebebiyle ağır yaralanan Fransız haber ajansı AFP’nin fotomuhabiri Christina Assi, Fransa’nın başkenti Paris’te Olimpiyat meşalesini taşıdı.

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