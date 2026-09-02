İsrail Gazze sürgün planını açıkladı: 'ABD'nin onayı bekleniyor!' İran'a 'Hazırız' mesajı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü Gazze Şeridi'nde askerleri ziyaret ederek, ABD'nin ilan ettiği ateşkese rağmen birliklerini mevcut hatlardan çekmeyeceğini ifade etti.

Filistinlilerin Gazze'den gönderileceğini söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "Gazze için göç olmadan gerçek bir çözüm sağlanamayacağını savundu. Katz, anketlere göre Gazze'dekilerin yüzde 80'inin göç etmek istediğini öne sürerek, ülkelerin bu konuda ABD desteği beklediğini vurguladı.

İsrail'in olası bir İran saldırısına hazırlandığını ifade eden Katz, yeni bir çatışma başlarsa sert karşılık vereceklerini dile getirdi.

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NETANYAHU GAZZE'DEN ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki askeri birlikleri ziyaret etti. Netanyahu, bölgede Hamas ile İsrail ordusu arasındaki kontrol hattını belirleyen "Sarı Hat" olarak adlandırılan mevkinin yakınında yaptığı açıklamada, "bölgenin kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirtti.

AFP'nin haberine göre Netanyahu, "Geri çekilmiyoruz. Bu hatta kalıyoruz" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun açıklaması, ABD'nin ateşkes ilan etmesine rağmen İsrail'in Gazze'deki askeri varlığını sürdüreceğine yönelik en net mesajlardan biri oldu. Birliklerin mevcut konumlarını koruyacağını vurgulayan İsrail Başbakanı, sahada geri adım atmayacaklarını ifade etti.

'GAZZELİLER GİDECEK'

Filistinlilerin Gazze'den 'gönderileceğini' belirten İsrail Savunma Bakanı Katz, "O an gelecek. Ne zaman gelecek? Hamas'ın taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığında. O zaman askeri, ilerlemek için yeşil ışık alacağız ve bu şey ivme kazanacak." açıklamasını yaptı.

Gazzelilerin topraklarından sürgün edileceğine işaret eden Katz, "Gazze için sonunda göç olmadan gerçek bir çözüm yok" dedi.

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Katz, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 80'inin göç etmek istediğini de iddia ederek, "Göç etmek isteyenlerin sayısını sürekli anketlerle kontrol ediyoruz. Gazze için sonunda göç olmadan gerçek bir çözüm yok." dedi.

"HAMAS İZİN VERMİYOR, 'ALICI ÜLKE' YOK"

Katz, Gazze'deki Filistin nüfusunun bölgeyi terk etmediğine ilişkin olarak, "Hamas buna izin vermiyor ve dünyada onları alacak hiçbir ülke yok" değerlendirmesini yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması konusunda İsrail'in hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer mümkün olursa onları denizden, havadan ve her yoldan çıkarmak için tamamen hazırız. Mısır istemiyor, bu yüzden onlar üzerinden olmayacak."

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Katz, bu süreci geciktirenin alıcı ülkelerin ABD desteği talep etmesi olduğunu ifade ederek, "Bunu geciktiren şey, Gazzelileri almayı kabul eden ülkelerin ABD desteği istemesi. İstekli olan her ülke ABD desteği arıyor. Şu anda (ABD Başkanı Donald) Trump bunu iptal etmedi; dondurdu. Bütün Arap ülkeleri bu konuda baskı uyguladı." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İSRAİL İRAN SALDIRISINA HAZIR

Savunma Bakanı Katz, konferanstaki konuşmasında İran'a yönelik de önemli bir açıklamada bulundu. Katz, İsrail'in İran'ın Yahudi tatil döneminde olası bir saldırısına hazırlandığını söyledi.

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Bu yıl Roş Aşana tatilinin 11 ile 13 eylül tarihleri arasında kutlanacağını hatırlatan Katz, İsrail'in, hedef alınması durumunda önemli bir güçle karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti. İsrailli Bakan, İsrail'in olası bir İran saldırısına karşı misilleme kapasitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

MOSSAD'IN ALGI OYUNU

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail askeri yönetim birimi COGAT tarafından yapılan bir ankette, Gazze'dekilerin "yaklaşık yüzde 80'inin" Refah ve Kerem Şalom kapılarından üçüncü bir ülkeye nakledilme mekanizmaları hakkında bilgi almakla ilgilendiği tespit edildi. COGAT, Savunma Bakanı Katz'ın bakanlığına bağlı bir birim olarak faaliyet gösteriyor.

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İsrail merkezli Kanal 13, güvenlik yetkilileri ve MOSSAD'a uluslararası alanda sert eleştirilere neden olan "gönüllü göç" terimini kullanmayı bırakmaları talimatı verildiğini kaydetti.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Shmuel Ben Ezra, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını teşvik etme konusunda acil bir toplantı düzenlemişti.

MOSSAD yetkilileri, toplantıda şu ana kadar yerinden edilmiş Filistinlileri kabul etmeye istekli herhangi bir ülke bulamadıklarını itiraf etmişti. Haziran ayı sonunda İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürgün etme planında "gönüllü göç" yerine "Serbest Dolaşım Planı" terimini kullanmaya başladı.