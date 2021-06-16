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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 16.06.2021 - 01:58 |  Son Güncelleme:

İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

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İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

ATEŞKESİN ARDINDAN İLK SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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