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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü

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#Gazze#İsrail#Filistin
İsrail, Gazze Şeridindeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 10:46

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 3'üncü gününde devam eden saldırılarda toplam can kaybı 29'a yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

Saldırıları Şafak Vakti operasyonu olarak adlandıran İsrail, Refah bölgesindeki bir binayı vurdu. Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmalarının Refah Belediyesi, Filistin Çalışma Bakanlığı, sivil savunma, polis ve sağlık ekipleri tarafından desteklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, 3'ü kadın toplam 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

ÖRGÜT LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İslami Cihat Örgütünün askeri kolu olarak bilinen Kudüs Tugayları, hayatını kaybedenler arasında örgütün en önde gelen liderlerinden biri olan Halid Mansur'un da olduğunu bildirdi.

Saldırıların 3'ncü gününde açıklanan son rakamlarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, yaralı sayısı ise 253'e yükseldi.

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#Gazze#İsrail#Filistin

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