İsrail Gazze Seridi’nde çocukluğu da gasp etti... ‘Sadece oyun oynamak istiyoruz’

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İsrail’de geçen hafta Gazze sınırına yalnızca 800 metre mesafedeki Nahal Oz’da bulunan dört uçurtmanın Tel Aviv yönetimi üzerinde yarattığı korkunun bedelini Filistinli çocuklar ödedi. İsrailli yetkililer, uçurtmaların Hamas tarafından kullanıldığını bahane ederek tehditler yağdırırken, Filistinli aileler ise evlatlarını korumak için uçurtmaları yakmaya ve yasaklamaya başladı. Yıllardır saldırıların ve enkaza dönen mahallelerin arasında ağır travmalarla büyüyen Filistinli çocuklar, ellerinde kalan az sayıdaki oyunlardan birinden mahrum kaldı.

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‘BİZ KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARIZ’

AFP’ye konuşan 10 yaşındaki Ahmed Hamdouna, İsrail’in sert uyarılarının ardından “artık uçurtma uçurmaktan korktuğunu” anlattı. Ahmed, “İsrail ordusu neden uçurtmalardan korkuyor? Biz küçücük çocuklarız. Evimizi ve bütün mahallemizi yıktılar. Bizden daha ne istiyorlar? Sadece dünyanın diğer yerlerindeki çocuklar gibi oynamak istiyorum” diye konuştu. 11 yaşındaki Yamen Mubayyed ise “Burada oyuncak yok, lunapark yok, oynayabileceğimiz bir futbol topumuz bile yok” dedi. Yamen, arkadaşlarıyla yıkılmış evlerden topladıkları tahta parçalarını kağıt ve iplerle birleştirerek uçurtma yaptıklarını belirterek “Bu, biz çocuklara hayatta olduğumuzu hissettiren ve bize özgürlük hissini tattıran tek şey” dedi.

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AİLELER DE KORKUYOR

Filistinli çocukların gökyüzünde “özgürlük” hissini aradığı uçurtmalar aileleri için ise artık ciddi bir tehlikeye dönüştü. Olası bir saldırıda evlatlarının hedef alınmasından korkan pek çok aile uçurtma uçurmayı yasaklarken, bazıları ellerindeki uçurtmaları yakmayı tercih etti. 30 yaşındaki Ekrem Ebu Şerh, “Onlar uçurtmayı sadece bir oyun ve enerjilerini atmanın bir yolu olarak görüyor. Ben ise ipe dokunup uçurtmayı uçurmalarında ölümü görüyorum” ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Ümmü Muaz Huveyla ise “İsrailliler çocukların kalplerindeki neşeyi yok etmek istiyor. Bu çocuklar çok şey istemiyorlar, sadece çocukluklarını yaşamak istiyorlar” diye konuştu.

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TEHDİTLER YAĞMIŞTI

İsrailli yetkililer, uçurtmaların üzerinde “Arapça yazılar bulunduğunu ve birinde de GPS sensörü takılı olduğunu” öne sürerken, Hamas’ın bu yolla İsrail’in teyakkuz seviyesini test etmeye çalıştığını savunmuştu. Savunma Bakanı Israel Katz da önceki gün, uçurtma ve balonların havalandırıldığı bölgelerde “gerekli tüm araçların” kullanılacağını belirterek, bu mahallelerde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilebileceği tehdidinde bulunmuştu.