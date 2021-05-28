İsrail gazetesi Filistinli çocukları manşet yaptı

İsrail’in en eski gazetelerinden Haaretz, Gazze’ye yönelik bombardımanda yaşamını yitiren 63 çocuğun fotoğraflarını birinci sayfasına taşıdı. “Savaşın bedeli bu” başlığını atan gazete, geride kalanların hislerini ve masum kurbanların hayallerini aktardı. Okurları, çatışmalar sırasında Hamas roketlerinden korunmak için sığınaklara girmek zorunda kalan Yahudilerden oluşan gazetenin savaş karşıtı bu cesur yaklaşımı, pek çok kişinin desteğini çekti.

69 ÇOCUK KURBAN

Savaşın başlamasından sadece dakikalar sonra 5 yaşındaki Baraa al-Gharabli Gazze’de hayatını kaybetti. O, onlarca kurbanın ilkiydi. 11 günlük bombardıman süresince Gazze’de 67 çocuk öldü, İsrail tarafında ise 2. Nasıl hissettikleri sorulduğunda pek çoğunun ailesi alçak sesle önce “Allah’ın takdiri” yanıtını verse de peşi sıra çocuklarının hayallerini anlatıyorlar. 10 yaşındaki kızını kaybeden taksi şoförü Saad Asaliya, “Kendi kendime onun gitmesinin Allah’ın takdiri olduğunu söyleyerek sakinleşmeye çalışıyorum” diyor.

EN AZ 4 SAVAŞ GÖRDÜLER

Ölen çocukların neredeyse tamamı Filistinli. Gazze’de çocuklar zaten yoksulluk ortamında zor şartlarda büyüyorlardı. Blokaj nedeniyle kent dışına özgürce seyahat hakları da bulunmuyor. Bugün 15 yaşındaki bir Filistinli, İsrail’in 4 büyük saldırısına tanık olmuş ve bunlardan sağ çıkmayı başarmış demek. Kentte en az bir yakınını bu saldırılara kurban vermemiş neredeyse kimse yok. Gazze’de çocuk psikoloğu olarak çalışan Ola Abu Hasaballah, “Bir çocuğun öldüğünü düşündüğümde, aynı zamanda hayatta kalanı da, enkaz altından çekilip çıkarılanı, bir uzvunu kaybedeni, okula gittiğinde sınıfta bir arkadaşının eksik olduğunu göreni de düşünüyorum” diyor.

NADİNE BABASIYLA ÖLDÜ

İsrail’in merkezindeki Arap köyü Dahmash’da 12 Mayıs’ta gece saat 03.00 sıralarında sirenler çaldığında 16 yaşındaki Nadine Awad ve babası korunaklı yer bulmak ümidiyle evlerinden kaçtılar ancak Hamas’ın attığı roket tam o sırada yanlarına düştü ve ikisi de öldü. Öğretmeninin söylediğine göre Nadine en iyi öğrencilerdendi. Akıcı şekilde İngilizce konuşabiliyor, piyano çalıyordu. Sadece 1 hafta önce matematik sınavından 97 almıştı. Nadine Filistinliydi.

HAYALİ TÜRKİYE’DE TATİLDİ

Suheib al-Hadidi (12), kendisine özgürlüğü hatırlatan yegâne şey olan kuşlara hayran bir çocuktu. Yahya (10) utangaçtı, bisiklete binmeyi ve kedilerle oynamayı seviyordu. Osama 5 yaşında olmasına rağmen kıyafetlerine çok düşkün, temiz giyinmeye meraklıydı. En büyük hayali Türkiye’ye seyahat etmek olan Abdurrahman (7) ise uzaktan kumandalı arabalara meraklıydı. Bu 4 kardeş, uyudukları evin tavanını delip geçen bir İsrail bombası sonucu anneleri ile birlikte öldüler.



Gazze’de bombardımanı sağ salim atlatan çocuklar için de hayat kolay değil. Sabih ailesi 13 yaşına giren oğulları için İsrail saldırısında yıkılan evlerinin enkazında doğum günü kutlaması yaptı.



BM: İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEMİŞ OLABİLİR

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in insan hakları ihlallerini soruşturmak için bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.



Konsey’in Gazze’de yaşananları görüştüğü özel oturumun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail’in saldırılarının “ayrım ve orantılılık ilkelerinin ihlali” anlamına gelerek savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

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