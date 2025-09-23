İsrail, Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatıyor

Haberin Devamı

İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh haberinde, Netanyahu'nun talimatının çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasına tepki olarak verildiği yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan ve İsrail işgali altında olan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar insan ve mal geçişine tamamen kapatma talimatı verdiği belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPISI

Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin de Ürdün'e geçmek için kullandığı sınır geçişi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olarak dikkati çekiyor.

İsrail'in sınır kapısında keyfi uygulamalarla yoğunluğa ve geçişlerde sorunlar yaşanmasına neden olması Filistin Yönetimi tarafından sürekli eleştiriliyor.

Sınır geçişi, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.