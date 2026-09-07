İsrail Filistin’in tarlalarına göz dikti

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Cenin vilayetinin Arraba bölgesinde İsrail buldozerleri zeytin ağaçlarını sökerken, Filistinlilere ait tarım alanlarının önemli bölümü yerleşimci saldırıları ve askeri kararlarla erişilemez hale geliyor. Arraba Ovası’nda yaklaşık 33 bin dönüm ekilebilir arazi bulunuyor. Bölge, yalnızca Arraba’nın değil, çevredeki toplulukların da önemli geçim kaynaklarından. Ancak Belediye Başkanı Ahmed Arda’ya göre son dönemde 2 bin 800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı.

Yaklaşık 13 bin nüfuslu Arraba’da halkın yüzde 70’i geçimini tarımdan sağlıyor. Baskı, yeni yerleşimlerle de genişliyor. Arraba’nın kuzeyinde 220 dönümlük alanda kurulan Emek Dotan yerleşimi 9 Ağustos’ta resmen açıldı. Aynı dönemde bölgede yeni yerleşimci karakolları kurulurken, son operasyonlarda 223 dönüm arazi buldozerlerle tahrip edildi. İsrailli yerleşim uzmanı Dror Etkes, özellikle yerleşim faaliyetlerinin Oslo Anlaşmaları’nda Filistin Yönetimi’nin egemenliğine bırakılan Alan A’ya kadar ilerlemesine dikkat çekiyor. Ayrıca Mevo Dotan’ı Cenin çevresindeki yerleşimlere bağlayacak yeni bir yol projesinin, Batı Şeria’nın kuzeyinde coğrafi bütünlüğünü bozabileceği uyarısını yapıyor.