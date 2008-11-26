İsrail evini bastı Filistinli kadının kalbi durdu

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GAZZE'DE FÜZEYLE VURULAN EVLER

HAYATIN DURDUĞU AN

Kudüs'ün kuzeyinde, Ramallah'ın girişindeki Kalendiye mülteci kampında, İsrail askerlerinin aranan bir Filistinliyi yakalamak için bir eve girdiği, içeridekileri bir odaya topladığı bildirildi.



Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, oğlu aranan ve 60 yaşlarında olduğu bildirilen Filistinli kadın, bu sırada kalp krizi geçirdi ve ambulans çağrıldı.



Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail askerlerinin ise kadının 20'li yaşlarındaki oğlu Muhammed Odeh'i tutukladığı bildirildi.



İsrail ordusu ise kadının kalp yetmezliğinden öldüğünü, iki olay arasında bir ilinti bulunmadığını ifade ederken, yine de konunun araştırılacağını kaydetti.