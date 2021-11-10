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İsrail Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmeye hazırlanıyor

#İsrail#Etiyopya #Dünya
İsrail Etiyopyadan 5 bin Yahudiyi ülkeye getirmeye hazırlanıyor

Ulusal Güvenlik Konseyinin hazırladığı gizli raporda ise Etiyopya'daki Yahudilerin "gerçekten Yahudi olup olmadıklarına ilişkin şüphelerin" bulunduğu kaydedildi.

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İsrail hükümeti çatışmaların yaşandığı Etiyopya'dan 5 bin Yahudi'yi ülkeye getirmek için hazırlıklara başlarken yıl içinde İsrail'e tahliye edilen bazı Etiyopyalıların gerçekten Yahudi olup olmadığı konusunda tartışma yaşanıyor.

İsrail basınına göre, İçişleri Bakanı Ayalet Şaked ile Etiyopya asıllı Aliyah (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya sığınan 5 bin kadar Yahudi'nin ülkeye getirilmesinin hızlandırılmasında anlaştı.

Haberlerde, Entegrasyon Bakanı Tamano-Shata'nın söz konusu Yahudilerin getirilmesi konusunda adım atılmazsa hükümetten istifa edeceği belirtildi.

Öte yandan İsrail basınına sızan, Ulusal Güvenlik Konseyinin hazırladığı gizli raporda, Etiyopya'daki Yahudilerin "gerçekten Yahudi olup olmadıkları ve Etiyopya'daki tehlike boyutuna yönelik şüphelerin bulunduğu" bilgisi yer aldı. Raporda, bu kişilerin yeterli araştırma yapılmadan İsrail'e getirilmelerinin demografik bir hata olabileceğine ve operasyonun Etiyopya makamlarıyla gerilime yol açabileceğine işaret edildi.

Haaretz gazetesi, İsrail'in bu yıl başında onlarca Yahudi Etiyopyalıyı ülkeye getirdiğini, ancak İçişleri Bakanlığının söz konusu göçmenlerin Yahudi kimliğinden ve çatışmalar karşısında tehdit altında olup olmadığından şüphelendiğini yazdı.

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YAHUDİLERİ ÜLKEYE GETİRME PLANI

İsrail hükümeti 2020’de Yahudi dönüşü kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirme planını onaylamıştı.

Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedilmişti.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

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#İsrail#Etiyopya #Dünya

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