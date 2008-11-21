İsrail eski Arap vekili vatandaşlıktan çıkarıyor

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Ordu radyosunun haberine göre, İçişleri Bakanı Meir Şetrit, İsrail Başsavcısı Merahem Mazuz ile İç Güvenlik Servisi Şabak'ın (Şin Bet) Başkanı Yuval Diskin'e başvurarak, Azmi Bişara'nın bir an önce vatandaşlıktan çıkarılması için harekete geçmelerini istedi.



Bişara, ikinci Lübnan savaşı olarak adlandırılan, İsrail'in 2006 yılı yazında Hizbullah'la giriştiği savaş sırasında, Hizbullah'a bilgi sızdırmak ve yardımcı olmakla suçlanıyor. Aynı zamanda Bişara hakkında, Suriye'yi ziyaret etmesi nedeniyle "düşman bir ülkeyi ziyaretleri yasaklayan" kanuna göre soruşturma başlatılmış, ayrıca kara para akladığı yolunda iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak Bişara, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.



Azmi Bişara, bir ziyaret amacıyla İsrail'den ayrıldığı 2007 başında İsrail parlamentosu Knesset'ten istifa ettiğini açıklamış ve istifasını Mısır'dan İsrail'e göndermişti. Halen Ürdün'de bulunan Bişara'nın, seyahatlerinde İsrail pasaportunu kullandığı belirtiliyor.



Balad'ın şimdiki Başkanı Cemal Zahalka ise Şetrit'n girişimlerine karşı kızgınlığını dile getirdi ve "Hakkındaki karar ne olursa olsun, ülkedeki herhangi bir kişinin vatandaşlığının elinden alınmasına kesinlikle karşıyız" derken, İsrail'in neden Yigal Amir'in vatandaşlığını kaldırmaya çalışmadığını sordu.



Yigal Amir, İsrail'in eski başbakanlarından İzak Rabin'i 1995 yılında öldürmekten halen cezaevinde bulunuyor.

Bişara, İsrail vatandaşlığını kaybetmesi halinde, eski bir milletvekili olarak yararlandığı mali haklarını da yitirecek.

