MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu
GeriDünya İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ve İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ile İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda silah depolarının hedef alındığı ifade edildi. Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ve ülkenin hava savunmasının bazı füzelerini püskürttüğünü belirtti. Saldırılar nedeniyle Şam'da büyük patlama seslerinin duyulduğu ve Şam'ın bazı bölgelerinde ekeltrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken, bazı yerel kaynaklar en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle