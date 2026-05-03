İsrail ekipman girişini engelliyor… Gazze kamplarında kemirgen istilası

İsrail altyapı onarımı için gereken ağır iş makineleri ve malzemelerin Hamas tarafından silaha dönüştürülebileceği bahanesiyle Gazze’ye girmesine izin vermiyor. Filistinlilerin ağır koşullar altındaki bir diğer mücadelesine bir de kemirgenler eklendi. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların yaptığı bir araştırmaya göre, Gazze Şeridi’de yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı kampların yüzde 80’inde kemirgenler yaygınlaştı. Ham kanalizasyon sularının aktığı aşırı kalabalık kamplar, kemirgenler için üreme alanına dönüştü. BBC’nin haberine göre son dönemde sosyal medyada, kamplarda farelerin dolaştığını ve yeni doğan bebekler, hastalar ve yaşlıların bu hayvanların saldırılarına uğradığını gösteren görüntüler paylaşılıyor. Diyabet nedeniyle ayak sinirleri hasar görmüş yaşlı bir kadın, ayak parmaklarının bir kısmının kemirildiğini anlattı. Bir başka Gazzeli kadın, uykularında fareler ve kemirgenler tarafından ısırıldıklarını anlatırken, birçok ebeveyn, çocuklarını ve eşyalarını korumak için geceleri nöbet tuttuklarını söylüyor.

ABD GAZZE MERKEZİNİ KAPATACAK İDDİASI

ABD’nin Gazze’de ateşkesi izlemek ve insani yardımı koordine etmek amacıyla Gazze Şeridi yakınlarındaki Kiryat Gat’ta kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nin (CMCC) kapatılması gündemde. Reuters’a konuşan diplomatik kaynaklara göre merkezin görevleri, ABD komutasında kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) devredilecek. Washington bu adımı “yeniden yapılandırma” olarak tanımlasa da diplomatlar bunun fiilen merkezin işlevsiz hale gelmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Ekim ayındaki ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ve Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesi, ABD’nin Gazze planını zayıflatmış durumda. CMCC’nin ateşkesi uygulama ya da yardım akışını güvence altına alma yetkisine sahip olmaması, sahadaki etkisini sınırladı. Kaynaklar birçok ülkenin temsilcilerini ayda yalnızca bir kez merkeze gönderdiğini, merkezdeki faaliyetlerin zayıfladığını belirtiyor. Yeni yapıda ise ABD asker sayısının yaklaşık 190’dan 40’a düşürülmesi ve yerlerine uluslararası sivil personel getirilmesi planlanıyor. Ancak ISF’nin henüz sahaya konuşlanamaması ve sınırlı sayıda ülkenin destek vermesi, planın uygulanabilirliğine dair soru işaretlerini artırıyor. Diplomatik kaynaklar, bu gelişmenin ABD’nin Gazze’de hem güvenlik hem de insani yardım mekanizmasını etkin biçimde kurmakta zorlandığını gösterdiğini değerlendiriyor.