İsrail duyurdu: "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERDünya Haberleri

İsrail duyurdu: "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz"

#İsrail#İran#Aviv Kochavi
İsrail duyurdu: İranın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Times of Israel’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi, İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Ordu, askeri nükleer tehdit olan İran'la başa çıkmak için operasyonel planlamayı ve hazırlığı hızlandırıyor." dedi.

Hükümetin 2021-2022 bütçe planlarının Meclisten geçmesine işaret eden Kochavi, bütçede orduya ayrılan payın İran’ın tehditlerine karşı koyma imkanı için uygun olduğunu söyledi.

İsrail'in geçen yıl boyunca Orta Doğu genelinde tüm görev ve gizli operasyonlarda “düşmanlarına” karşı hareket ettiğine vurgu yapan Kochavi, "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.

İRAN'I HEDEF ALDI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da ülkenin kuzeyindeki Shlomi kasabasında bir askeri sanayi fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada İran’ı hedef aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Bakan Gantz, "İsrail, İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#İran#Aviv Kochavi

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco