İsrail durmuyor Netanyahu meydan okudu: Soykırıma kaldığı yerden devam ediyor

Haberin Devamı

İsrail, Gazze Şeridi’nde önceki gün ateşkesi bozarak saldırılara tekrar başlamasının ardından dün de bombardımanlarla Filistinlileri hedef almayı sürdürdü. Farklı noktalarda düzenlenen saldırılarda 30’u aşkın insan yaşamını yitirdi. Salı sabahı düzenlenen hava operasyonlarında da 400’ü aşkın Filistinli öldürülmüştü. İlk saldırının ardından bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada da “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek” diye konuştu.

HAMAS KAPIYI KAPATMADI

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze’de ateşkes konusundaki teklifini reddetmediklerini belirtti. Filistinli yönetici, örgütün arabulucularla sürekli temas halinde olduğunu dile getirerek “Witkoff’un önerisi müzakere masasındaydı. Hamas bunu reddetmedi. Ancak Netanyahu anlaşmayı bozmak için savaşı yeniden başlattı” dedi. Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono Tahir el-Nono da AFP’ye yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden bombardımanına rağmen örgütün müzakerelere kapıyı kapatmadığını söyledi.

Haberin Devamı

BEN GVİR KABİNEYE DÖNDÜ

İsrail’de kabine, Gazze’ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı. İsrail Meclisinde dün yapılan oylama ile Ben-Gvir’in yanı sıra ateşkesin ardından onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf’un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu Miras Bakanlığına yeniden döndü. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak’ta ise Yahudi Gücü Partisi’nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu. İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara ise Ben-Gvir’in bakan olarak tekrar atanamayacağını iddia etti.

Haberin Devamı

BM MİSAFİRHANESİNİ VURDU

İsrail’e ait savaş uçakları dünkü saldırılarında Deyr el Belah kentinin merkezinde bulunan, uluslararası insani yardım çalışanlarının ikamet ettiği Birleşmiş Milletler’e (BM) ait misafirhaneyi vurdu. Saldırıda en az bir yabancı personel hayatını kaybederken beş kişi de ağır yaralandı. İsrail ordusu ise BM üssüne saldırı düzenlediği yönündeki haberleri yalanladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün Brüksel’de yaptığı açıklamada AB’nin Gazze’deki ateşkesin bozulmasından üzüntü duyduğunu ve İsrail’i askeri operasyonlarını sonlandırmaya ve bölgeye insani yardım ve elektrik girişini yeniden başlatmaya çağırdığını söyledi.

Haberin Devamı

TEL AVİV’DE GAZZE PROTESTOSU

İsrail’de on binlerce hükümet karşıtı gösterici dün bir araya gelerek Başbakan Netanyahu’nun Tel Aviv’deki konutuna yürüdü. The Times of Israel’in haberinde protestocuların Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlamasına ve hükümetin, ülkenin iç istihbarat servisi Şin Bet’in direktörü Ronen Bar’ı görevden alma çabalarına karşı çıktığını bildirildi. Muhalefet lideri Yair Lapid de İsraillileri Netanyahu’nun “gayri meşru hükümetine” karşı protesto için sokaklara çıkmaya çağırırken tek çözümün bir araya gelen ve ‘yeter’ diyen halkın gücü olduğunu dile getirdi.