İsrail DSÖ binasına saldırdı

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İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün personel lojmanlarına 3 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, "İsrail ordusu yerleşkeye girdi, kadın ve çocukları aktif çatışmalar sırasında yaya olarak Al-Mawasi bölgesine doğru tahliyeye zorladı. Erkek personel ve aile üyeleri kelepçelendi, soyuldu, olay yerinde sorguya çekildi ve silah zoruyla kontrol edildi" dedi.

Ghebreyesus, 2 DSÖ personeli ile 2 aile üyesinin gözaltına alındığını, daha sonra ise 3'ünün serbest bırakıldığını aktardı. Genel direktör, DSÖ'nün tahliye bölgesi içinde bulunan ana deposunun da dün bir saldırıyla hasar gördüğünü, içeride patlamalar ve yangın meydana geldiğini söyledi.

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Öte yandan, İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 4'ü çocuk 15 Filistinli açlıktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

İSRAİL TANKLARI EVLERİ VE CAMİLERİ VURDU

İsrail tankları, dün saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk kez Deir el-Balah kentinin güney ve doğu mahallelerine girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kara harekatının "Hamas'a ait altyapı ve kapasiteyi yok etmeyi hedeflediği" belirtti. Filistinli sağlık görevlileri, bölgede tank atışlarının evleri ve camileri vurduğunu, en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceği duyurulmuştu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah'taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıklamıştı. İsrail'in tahliye emri vermesinin ardından Filistinliler batıya veya güneye doğru yola çıkmıştı.