İsrail donanması Gazze yardım filosuna saldırdı… Bu korsanlığa dur diyecek yok mu

Haberin Devamı

İSRAİL’in uluslararası hukuka yönelik haydutluğu Akdeniz’de durmak bilmiyor. Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan sivillerden oluşan Küresel Sumud Filosu, Kıbrıs açıklarında İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradı. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan filodaki 39 tekne ile irtibatın tamamen kesildiğini duyurdu. Savaş gemileri ve hücum botlarıyla gerçekleşen saldırıların ardından İsrail medyasında yer alan haberlerde filoda bulunan 321 aktivistin alıkonulduğu, bu kişilerin ilk etapta hapishaneye dönüştürülmüş özel bir gemiye bindirildiği ve ardından İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na nakledildiği belirtildi. Gözaltına alınan aktivistlerden 66’sının Türk olduğu ifade edilirken Gazze istikametinde yolculuklarını sürdüren aktivistler Özkan Özer, Ahmet Söylemez ve Mehmet Yasir Cebeci son durumu Hürriyet’e anlattı.

Haberin Devamı

BOTLAR ETRAFIMIZI SARDI

Filoya 14 Mayıs’ta Marmaris’te katılan “Munki” isimli teknede bulunan Eğitimci Özkan Özer, dün sabah saatlerinde önce İsrail ordusuna ait savaş gemilerini gördüklerini ardından üç tane hücum botunun etraflarını sardığını, tam müdahale edeceklerken filoda birbirine yakın birçok teknenin bulunduğu başka bir yere hareket ettiklerini anlattı. İsrail’e ait dron, gemi ve botların kendilerine yönelik tacizlerinin Türk karasularından çıkar çıkmaz başladığını vurgulayan Özer, “Ellerinde silahlarla her biri 10’dan fazla asker taşıyan botlar üzerimize geldiğinde elbette tedirgin oluyoruz ama Gazze’ye doğru devam etmek istiyoruz” dedi. Kıbrıs açıklarında Gazze yönünde ilerlemeye devam ettiklerini ifade eden Özer, teknede dört farklı ülkeden 10 kişi olduklarını belirtirken uluslararası sularda yardım malzemesi taşıyan sivil teknelere neden müdahale edildiğini anlamakta zorlandıklarını söylerken, “Bu korsanlığa dur diyecek kimse yok mu” diye sordu.

Haberin Devamı

İsrail askerlerinin teknelere müdahalesi kameralara saniye saniye yansıdı.

KARINCA MİSALİ YOLA ÇIKTIK

Kendisinin üç çocuk babası bir öğretmen olduğunu ifade eden Özer, “Çocukların öldürüldüğünü, okulların bombalandığını görmek benim yüreğime dert oldu. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Tıpkı Hz. İbrahim’in atıldığı ateşe bir damla su taşıyan karınca misali eyleme geçmek istedim” diye konuştu. Bu arada Özer de, Hürriyet’e konuştuktan saatler sonra İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

GELECEK YILI PLANLADIK

Marmaris’ten Akdeniz’e açılan “L’ark” isimli teknede yola devam eden aktivist Ahmet Söylemez ise, dün İsrail donanmasına ait hücum botlarının yakınlarında bulunan bazı teknelere müdahale ettiğini gördüklerini ancak hızla bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Filodaki teknelerin yakalanmayı zorlaştırmak için birbirinden uzak şekilde seyirlerini sürdürdüğünü aktardı. Söylemez, “Marmaris’te diğer ülkelerden gelen aktivist arkadaşlarla önümüzdeki yılı planladık. Filo, eylemlerine devam edecek. İnsanlar belki bizim Gazze’ye ulaşamayacağımızı düşünüyor ama Allah Nemrut’u bir sivrisinekle devirdi, İsrail’i de 12 metrelik bir tekneyle mağlup edemeyeceğimizi kimse söyleyemez” dedi.

Haberin Devamı

Filoya yaklaşık bir ay önce İtalya’dan katılan “Girolama” adlı gemide bulunan Psikolog Mehmet Yasir Cebeci de, Gazze’ye 300 kilometre mesafede yolculuklarına devam ettiklerini dile getirirken dünkü müdahale esnasında kendi çevrelerindeki teknelere de baskınlar yapıldığını belirtti. Teknedeki 10 kişinin de motivasyonunun çok yüksek olduğunu ifade eden Cebeci, “Ne için mücadele ettiğimizi biliyoruz. Önemli olan filo değil, Gazze. Her gün öldürülen, zulme uğrayan Filistinliler var. Odaklanacaksak lütfen oraya odaklanalım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Sumud Filosu Gazze’ye gitmek üzere 14 Mayıs’ta Marmaris’ten ayrılmıştı.

DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’E KINAMA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Sözkonusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye’ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı