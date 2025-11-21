İsrail Dışişleri Bakanından Türkiye hazımsızlığı

Haberin Devamı

The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran’a tekrar saldırı ihtimali, F-35’lerin Türkiye’ye transferi konusundaki tutumları ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yürüttükleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uydu görüntüleri ve istihbarat bilgilerinin İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını gösterdiğini savunan Saar, İsrail'in "İran tehdidinin" ortadan kalkacağına ilişkin bir yanılsamaya kapılmadığını ancak şu anda İran'a saldırmayı planlamadıklarını öne sürdü.

Saar, “(İran) nükleer programını yeniden canlandırmak için harekete geçiyor ve şu anda bile bir dereceye kadar balistik füze üretebiliyor - ancak açıkça eskisi kadar büyük veya amaçladıkları ölçekte değil.” iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

“F-35'LERİN TÜRKİYE'YE VERİLMESİNE KARŞIYIZ”

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Jerusalem Post gazetesine, üst düzey ABD'li yetkililere Türkiye'ye F-35 transferine karşı çıktıklarını aktardıklarını belirterek, "Sanırım Amerikalı dostlarımız böyle bir anlaşmanın yaratacağı zorlukları anlıyor." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, GAZZE'DEKİ ÇOKULUSLU GÜCÜN BİR PARÇASI OLMAYACAK”

Saar, İsrail ile diplomatik ilişkileri olmasına rağmen Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesini öngörmediğini savunarak, "(Türkiye) Gazze'deki çokuluslu gücün bir parçası olmayacak. İsrail de tutumunu değiştirmeyecek." iddiasında bulundu.

Gazze Şeridi’ne soykırıma varan saldırılarının ardından Batılı devletlerin Filistin Devleti’ni birer birer tanımasına da değinen Bakan Saar, "İngiltere, Kanada veya Fransa hükümetleri üzerindeki etkimiz yok denecek kadar az.” ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan ABD'nin Gazze tasarısında Filistin Devleti'nin önünü açacak ifadeler yer almasına rağmen Saar, "Filistin Devleti olmayacak." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yayımlanan bir röportajında, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye transfer edeceğine inanmadığını belirterek, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasını dile getirmişti.

Haberin Devamı

Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürmüştü.