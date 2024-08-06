İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan için haddini aşan sözler...

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklama ile yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde telefonla poz verdiği bir illüstrasyonu kullanan Katz, Instagram'daki erişim engelini bahane ederek Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

'MUHATAP ALINACAK BİRİ DEĞİL'

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise bu skandal ifadelerin ardından bir duyuru yaptı. Dışişleri Bakanlığı "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan dolu düzeysiz paylaşımları alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs muhatap alınacak biri olma özelliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

TEPKİ YAĞDI

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Haddini aşan sözlere tepki gösteren, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " Siyonazi, soykırımcı İsrail dışişleri bakan müsveddesi haddini aşıp mazlum milletlerin umudu Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ı diline dolamış. Bunu yaparken etiketlediği şahıslar ve kurumlar ilginç. Onların da derhal bu şahsı ve yaptıkları soykırımı lanetlemelerini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Bu gafile de bir çift sözümüz var:

Bu kadar yürekten çağırma bizi…

Bir gece ansızın…"



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Katil, işgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kollarına seslenmesini büyük bir vehametle karşılıyorum. Bu ülkenin her bir genci İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün karşısındadır. Türk Gençliği, soykırımı lanetler ve Filistin'in özgürlük mücadelesini destekler. İsrail'in Türkiye düşmanı Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kolları ile samimiyetinden endişe duyuyoruz." diyerek İsrailli bakana tepki gösterdi.



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İsrailli bakan birkaç gün önce yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan sözlere Türkiye'den tepki yağmıştı. Hamas lideri İsmail Haniye için ilan edilen yas nedeniyle Türk bayrağının yarıya indirilmesini hazmedemeyen Katz, Türkiye'nin İsrail büyükelçi yardımcısının Bakanlığa çağrılması için talimat verdiğini duyurmuştu.

ERDOĞAN: KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI BİZİ KORKUTAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, kendisini hedef alan paylaşımları için “Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. İstedikleri kadar çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz, eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz” demişti.