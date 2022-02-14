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İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki İsraillilere çağrı yaptı

#İsrail#Ukrayna#Dışişleri Bakanı
İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki İsraillilere çağrı yaptı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna’daki İsrail vatandaşlarına seslenerek bir savaş çıkması halinde İsrail'e dönüşün zor olacağını belirtip durum nispeten normalken Ukrayna’yı terk etmelerini istedi.

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Ukrayna ile İsrail arasındaki uçak sefer sayılarının arttırıldığını duyuran İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna’daki İsrail vatandaşlarına seslendi.

Lapid, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş çıkması halinde uçağa binmenin ve ülkeyi terk etmenin 'çok zorlaşacağını' belirterek durum hala nispeten normalken İsrail’e dönmelerini istedi.

Bakan Lapid, İsrail vatandaşlarının dönüşü için Kiev’deki İsrail elçiliğininin personel sayısının yükselttiğini ve gerekli olması halinde Lviv’de bir misyonluk açabileceklerini belirtti.

ABD ve İngiltere daha önce Ukrayna’daki vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeyi terk etmelerini istemişti.

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#İsrail#Ukrayna#Dışişleri Bakanı

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