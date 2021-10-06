İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
Talimatı Erdoğan vermişti Hedef yıl sonuna kadar...Talimatı Erdoğan vermişti! Hedef yıl sonuna kadar...#Tarım Kredi Kooperatifleri
3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı! #Çin
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
Tinder depremi: Skandalı o isim açıkladıTinder depremi: Skandalı o isim açıkladı!#İngiltere
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
İşte Yıldızı Parlayanlarİşte 'Yıldızı Parlayanlar'#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
HABERLERDünya Haberleri

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı

#İsrail#BAE#Ortadoğu
İsrail Dışişleri Bakanı Lapidden yeni normalleşme anlaşmaları mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan’dan sonra "adını açıklayamayacağı" bazı ülkelerle de normalleşme anlaşmaları sürecinde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Lapid, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonlarının (JFNA) video konferans yöntemiyle katıldığı toplantısında, ABD, BAE, Bahreyn ve Fas'ın, bölgedeki diğer ülkelerle de diplomatik ilişkiler kurması noktasında İsrail’e yardımcı olduklarını belirtti.

İsrail’in söz konusu ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarının "harika" bir süreç olduğunu ifade eden Lapid, "Bu harika bir süreçti ve bu daireyi bölge ve bölge dışında da genişletmeyi umuyoruz. Şu anda adlarını açıklayamayacağım ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalama sürecindeyiz. Daha önce olduğu gibi, isim veremem çünkü bu sürece zarar verir." dedi.

Bir taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme sürecini devam ettirirken Filistin meselesinin de gündemlerinde olduğunu belirten Lapid, gözlerinin güneyde Gazze Şeridi ile kuzeyde Hizbullah’ta olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler:

Pandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!Müthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Haberin Devamı

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#BAE#Ortadoğu