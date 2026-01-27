İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Haberin Devamı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan’ın yerel haber ajansı APA’ya röportaj verdi.

"NORMALLEŞMEYE İHTİYAÇ YOK"

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere değinen Saar, geçmişte iki ülke arasında çok iyi ilişkiler bulunduğunu ancak son 10 yılda bu ilişkilerin kötüleştiğini savundu.

Saar, “Dolayısıyla Türkiye ile normalleşmeye ihtiyaç yok, çünkü bizim Türkiye ile ilişkilerimiz zaten mevcuttur. Yıllardır Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz var. Ancak ne yazık ki son dönemde ilişkiler kötüleşti, bu onların tercihiydi. Bunun nedenleri hakkında herkes varsayımlar yürütebilir, ancak ben bu nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım. Bu sadece bir gerçektir. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zaten olduğundan daha da kötüleştirmek gibi bir menfaatimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay önce her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Saar, bu görüşmede kriz anlarında faydalı olacak bir mekanizma oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Azerbaycan’ın geçmişte iki ülke arasında mesaj iletme rolü üstlendiğini hatırlatan Saar, “Türkiye ile ilişkilerimizde farklı ve daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum, ancak bu tamamen Türklerin elindedir” dedi.

“SURİYE İLE YAKIN GELECEKTE NORMALLEŞME GÖRMÜYORUM”

Suriye ile ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saar, yakın gelecekte bir normalleşme öngörmediğini ifade etti.

Saar, “Şu anda müzakere ettiğimiz konular esas olarak Suriye’nin güneyinde mevcut statükonun güvenlik açısından koordine edilmesiyle ilgilidir. Bu sınırlı bir anlaşmadır. Bu bir barış ya da normalleşme anlaşması değildir. Belki gelecekte bundan daha fazlasını elde edebiliriz ve bunu gerilimlerin önlenmesi yoluyla başarabiliriz” diye konuştu.

“FİLİSTİN TOPLUMUNDA DERİN BİR DEĞİŞİM GEREKLİ”

Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin de konuşan Saar, İsrail’in geçmişte büyük tavizler verdiğini öne sürdü.

Saar, “1990’lı yıllarda Oslo Anlaşmaları çerçevesinde İsrail, Filistin Yönetimi’ni kurmuş ve ona toprak vermiştir. 2005 yılında ise İsrail tamamen Gazze Şeridi’nden çekilerek tüm yerleşimleri ve askeri varlığını ortadan kaldırmıştır. Biz büyük adımlar attık. Filistinliler bu toprakların bir santimetresini bile fethetmemiştir. Tüm topraklar İsrail tarafından verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu süreçlerin İsrail’in güvenlik durumunu kötüleştirdiğini savunan Saar, bu nedenle İsrail toplumunun yeni tavizlere daha temkinli yaklaştığını söyledi.

Filistin’de köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu ileri süren Saar, üç başlıkta dönüşüm çağrısında bulundu.

Saar, “Birincisi, teröristlere ve ailelerine yapılan ödemelerdir. Filistin Yönetimi bunu hala yapmaktadır ve bu durum terör zihniyetini beslemektedir. İkincisi, eğitim sistemi, müfredat ve medyada İsrail’e yönelik provokasyonların sona erdirilmesidir. Bu, yeni neslin zihnini zehirlemektedir” dedi.

Barışın yalnızca bir anlaşma metni olmadığını vurgulayan Saar, “Barış insanlar arasında olur. İnsanlar sizden nefret ediyorsa, barış inşa edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Üçüncü başlık olarak ise, “İsrail Devleti’ne karşı yürütülen, yasa dışı savaşın hem uluslararası forumlarda hem de sözde mahkemelerde sona erdirilmesi gerektiğini” dile getirdi.

“BİZ İRAN HALKININ DÜŞMANI DEĞİLİZ”

İran yönetiminin protestolardan İsrail’i sorumlu tutmasına ilişkin iddiaları da değerlendiren Saar, bu suçlamaları reddetti.

Saar, “Bu gülünç bir iddiadır. İran, İsrail’den bin 500 kilometre uzakta. Milyonlarca insan sokaklara çıktı çünkü hükümet kendi halkının ihtiyaçlarını karşılayamadı. Özgürlük ve refah taleplerini acımasızca bastırıyorlar ve sonra başkalarını suçluyorlar” dedi.

İran halkıyla geçmişte iyi ilişkiler bulunduğunu belirten Saar, “Biz İran halkının düşmanı ya da rakibi değiliz. Bizim sorunumuz yalnızca rejimledir” diye konuştu.

“İRAN REJİMİ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ FİNANSE EDİYOR”

İran’ın mevcut rejiminin İsrail’i yok etmeyi hedeflediğini savunan Saar, “Sadece bunu söylemekle kalmıyorlar, aynı zamanda çevremizdeki tüm terör örgütlerini finanse ediyorlar. Hamas, Hizbullah ve Husiler buna örnektir” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silah ve balistik füze programlarının bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Saar, bu kapasitenin İsrail ve komşu ülkeler açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

“HASSAS FÜZE ARAYIŞI İSRAİL’İ TEHLİKEYE ATIYOR”

İran’ın balistik füze programına dikkat çeken Saar, “Onlar bu kapasiteyi 2024 ve 2025 yıllarında İsrail’e karşı kullandılar. Küçük bir ülke olan İsrail için, inanılmaz sayıda hassas füze elde etme arzuları ciddi bir tehdittir” dedi.

Saar, İran’ın terörizmi desteklemekten, nükleer silah ve balistik füze arayışından vazgeçmesi halinde İsrail’in sorun yaşamayacağını savunarak, “Bu tehlikeli rejimi tehlikeli silahlardan uzak tutmak son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.