İsrail dışişleri bakanı Fas'ı ziyaret edecek

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail ile Fas arasında, İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin bu ülkeyi ziyaretine ilişkin görüşmeler yapılıyor.

Gerçekleşmesi halinde Livni'nin ziyareti, 2003 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Silvan Şalom'un ziyaretinden 8 yıl sonra iki ülke arasında ilk üst düzey ziyaret olacak.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aharon Abramovitz, bir süre önce Fas'a giderek ziyaret konusunu değerlendirdi.



İki ülkenin böyle bir ziyaretin gerçekleştirilmesi üzerinde uzun süredir çalıştıkları, ziyaretin İsrail'de şubat ayında düzenlenecek seçimlerden önce yapılmasının ele alındığı belirtildi.

