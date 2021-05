İsrail devleti Filistin'e destek veren ünlü modeli hedef gösterdi!

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu vahşi saldırılara dünyanın dört bir yanından ünlüler de tepki göstermeye, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya ve hatta düzenlenen protesto yürüyüşlerine katılmaya devam ediyorlar.

İsrail’in bölgede uyguladığı şiddeti her fırsatta eleştiren ve bu konuda sesini duyuran en ünlü isimlerden biri olan ünlü manken Bella Hadid, önceki gün Brooklyn’de Filistinlilere destek yürüyüşüne katıldı.

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN!"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin!” mesajını yayınladı.

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid’in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye’ye, ardından Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda kaldığını anlattı.

Hadid, "Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar için daha iyi bir dünya diliyorum. Tarihimizi asla silemezler. Tarih tarihtir!" ifadelerini kullandı.

İSRAİL DEVLETİ HEDEF GÖSTERDİ!

Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail devletinin resmi Twitter hesabı tarafından açıkça hedef gösterilerek, son günlerde yaşanan saldırılar haklı çıkarılmaya çalışıldı.

Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!” ifadesi kullanıldı.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy