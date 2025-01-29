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İsrail devlet televizyonu: Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu Tel Aviv'e bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Suriye
İsrail devlet televizyonu: Trump Suriyedeki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu Tel Avive bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 00:39

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

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#ABD#Donald Trump#Suriye

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