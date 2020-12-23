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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İsrail denizaltısı Süveyş’ten geçti

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İsrail denizaltısı Süveyş’ten geçti
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İsrail medyasına göre, İsrail donanmasına ait bir denizaltı geçen hafta Süveyş Kanalı’nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldi.

Mısır’ın onayıyla Kanal’dan geçen denizaltının yüzeyde görülecek şekilde hareket ettiği, bunun doğrudan İran’a mesaj niteliği taşıdığı yorumu yapıldı. Arap istihbarat yetkilileri, Kızıldeniz’i baştan başa aşan denizaltının son olarak Basra Körfezi yakınlarında yüzeyde görüldüğünü teyit etti.

İsrail-İran arasında tansiyon, İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade’nin 27 Kasım’da suikast sonucu öldürülmesiyle artmıştı. Tahran olaydan İsrail’i sorumlu tutuyor.

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