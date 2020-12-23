İsrail denizaltısı Süveyş’ten geçti

Mısır’ın onayıyla Kanal’dan geçen denizaltının yüzeyde görülecek şekilde hareket ettiği, bunun doğrudan İran’a mesaj niteliği taşıdığı yorumu yapıldı. Arap istihbarat yetkilileri, Kızıldeniz’i baştan başa aşan denizaltının son olarak Basra Körfezi yakınlarında yüzeyde görüldüğünü teyit etti.

İsrail-İran arasında tansiyon, İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade’nin 27 Kasım’da suikast sonucu öldürülmesiyle artmıştı. Tahran olaydan İsrail’i sorumlu tutuyor.