İsrail 'Demir Işın'ı devreye sokuyor: İran'a karşı yeni hamle

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri Zirvesi'ne katılan Baram, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma sanayisine ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in 2024 yılında milyarlarca dolar değerinde 21 hükümetler arası anlaşma imzaladığını ve Savunma Bakanlığının 1.2 milyar şekel (yaklaşık 370 milyon dolar) yatırım yaptığını aktaran Baram, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de sözleşmeler imzaladığını belirtti.

'İRAN İLE OLASI ÇATIŞMALAR İÇİN YENİ NESİL TEKNOLOJİLER'

Baram, Gazze'deki soykırıma varan saldırılar başta olmak üzere son 2 senede çok sayıda ülkeye saldırı düzenleyen İsrail için tüm cephelerin hala açık olduğunu öne sürerek, şunları dile getirdi:

"İran ile gelecekte yaşanabilecek olası çatışmalar için, hem savunma hem de saldırı yetenekleri açısından yeni nesil teknolojiler geliştirmekle yoğun bir şekilde ilgileniyoruz."

DEMİR IŞIN'IN İLK TESLİMATI 30 ARALIK'TA

İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Gold, "Demir Işın" adı verilen lazer savunma sisteminin operasyonel testlerinin ve İsrail ordusuna ilk teslimatın 30 Aralık 2025'te yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Zirvede yapılan konuşmalarda, İsrail'in son 2 senedir düzenlediği saldırılarda yapay zeka ve robot teknolojilerini sıklıkla kullandığı da ifade edildi.

İsrail, uluslararası insan hakları kuruluşlarınca geliştirdiği askeri teknolojileri, işgal ettiği topraklar ve son 2 yıldır soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de denemekle suçlanıyor.

DEMİR IŞIN

İlk kez 2014 Singapur havacılık fuarında tanıtılan Demir Işın da Demir Kubbe gibi Rafael firmasının ürünü. Açık kaynaklara göre 7 kilometre civarında menzile sahip olan sistem, İHA, roket, top ve havan mermilerini havada imha etmek için fiber lazer kullanıyor. İsrail'in mevcut hava savunma ağına entegre olacak şekilde geliştirilmiş sistemin her bir ateşlemesinin maliyetinin 2 bin dolar civarında olduğu kaydediliyor.

Ateşleme başına düşük maliyetin yanı sıra Demir Işın'ın İsrail açısından diğer füze savunma sistemlerine kıyasla iki önemli avantajı daha bulunuyor.

SINIRSIZ ATEŞLEME İMKANI

Bunlardan birincisi, hedef başına yapılabilecek ateşleme sayısının sınırsız olması. Bir Demir Kubbe bataryasında ateşe hazır füze sayısı, dolayısıyla önleme yapılabilecek roket sayısı sınırlı iken, Demir Işın'da böyle bir kısıt bulunmuyor.

İkinci olarak ise önleme için bir füze ateşlenmediği için, hedefi ıskalama ya da arıza durumunda sivil yerleşim birimlerine düşme gibi bir riskin bulunmaması. Demir Kubbe bataryalarının neredeyse tamamı yerleşim birimlerinin içi ya da çok yakınlarında bulunuyor.