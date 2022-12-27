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İsrail Cumhurbaşkanı: Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum

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#Isaac Herzog#İsrail#Güven Mektubu
İsrail Cumhurbaşkanı: Türk Büyükelçinin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 21:27

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

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İsrail-Türkiye ilişkilerinde girilen yeni dönemde olumlu mesajlar verilmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

Herzog sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım” dedi.

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Öte yandan Türkiye ve İsrail, uzun bir aranın ardından 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

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#Isaac Herzog#İsrail#Güven Mektubu

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