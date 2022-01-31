İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sırasında BAE’ye balistik füze fırlatıldı

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 13 Aralık 2021’deki ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Her ne kadar Herzog’un yönetimdeki görevi büyük ölçüde sembolik de olsa, ziyaretin İran destekli Husilerin BAE’ye yönelik saldırıları arttırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Ancak bu ziyarete füze saldırısı damgasını vurdu. CNN International'da yer alan habere göre, Husiler, İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir balistik füze fırlattı.

BAE Savunma Bakanlığı Twitter'dan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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'Saldırı herhangi bir kayba yol açmadı. Balistik füzenin kalıntıları yerleşim bölgelerinin dışına düştü.'

İran destekli Husi isyancıları 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de üç yabancı işçiyi öldüren bir drone saldırısı düzenlemişti.

BAE, Yemen'in çoğunu kontrol eden Tahran destekli Husi isyancılarla yıllardır savaş halinde olan Suudi liderliğindeki koalisyonun bir üyesi konumunda.

SUUDİ HAVA SAHASINDAN GEÇTİ

Bu arada Herzog’u taşıyan uçak, tıpkı Bennett’in uçuşunda olduğu gibi Suudi Arabistan hava sahasından geçti.

Suudi Arabistan, aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen İsrail uçaklarının BAE’ye seyahatlerde kendi hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

BAE’DE 40 İSRAİLLİ İŞLETME FAALİYETTE

2020’nin sonundaki normalleşme anlaşmasından sonraki ilk 12 ayda yaklaşık 200 bin İsrailli bu ülkeyi ziyaret etti. İsrail’in Dubai Konsolosluğu’nun verdiği bilgiye göre BAE’de yaklaşık 40 İsrailli işletme kurulmuş durumda.