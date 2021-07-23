İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 'ekonomik terörizm' çıkışı

İsrail, çiçeği burnundaki Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un açıklamalarını konuşuyor.

ABD merkezli Ben & Jerry's (BDS) firmasının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ürün satmama kararını değerlendiren Herzog sert ifadeler kullandı.

Herzog, bu boykotu 'yeni bir terör türü' olarak nitelendirdi. Herzog konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'İsrail'e karşı boykot, yeni bir terörizm türüdür. Bu ekonomik terörizmdir.'

Bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Herzog, 'Bu boykota ve her türlü teröre karşı çıkmalıyız' dedi.

Söz konusu şirketin amacının barış olmadığını iddia eden Herzog, bu adımların İsrail devletinin varlığının altını oymak için atıldığını öne sürdü.

Herzog'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yer bulurken tepkileri de beraberinde getirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, Herzog'un açıklamasını eleştirerek, 'Dondurma boykotu terörizm değildir' dedi.

Golan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

'Terörü bilen ve hayatı boyunca terörle mücadele eden biri olarak uluslararası arenada yaşananlar terör değildir.'

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çoğunluğunu işgal etmişti.

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