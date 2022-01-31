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İsrail Cumhurbaşkanı BAE’yi ziyaret etti

#İsrail#BAE#Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı BAE’yi ziyaret etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün BAE’yi ziyaret etti. Herzog, böylece bu Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.

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İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 13 Aralık 2021’deki ziyaretinin ardından dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Bu, BAE’ye İsrail’den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Eşi Michal Herzog ile Abu Dabi’ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Herzog’un başkanlık sarayına gelişinde her iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Şİİ HUSİ SALDIRILARI

Her ne kadar Herzog’un yönetimdeki görevi büyük ölçüde sembolik de olsa, ziyaretin İran destekli Husilerin BAE’ye yönelik saldırıları arttırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. İkili ilişkileri geliştirmeye çalışan taraflar, bölgede İran’a karşı ortak mücadele için zemin arıyor.

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Abu Dabi’ye hareketi öncesinde iki ülke arasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına değinen Herzog, “İsrail ile barış anlaşması imzalayan cesareti ve cesur liderliği için Bin Zayid’e minnettarım” dedi. Havalimanında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanan Herzog çifti, “sıcak karşılamadan çok memnunuz ve derinden etkilendik” şeklinde tweet attı.

SUUDİ HAVA SAHASI

Bu arada Herzog’u taşıyan uçak, tıpkı Bennett’in uçuşunda olduğu gibi Suudi Arabistan hava sahasından geçti. Suudi Arabistan, aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen İsrail uçaklarının BAE’ye seyahatlerde kendi hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

BAE’DE 40 İSRAİLLİ İŞLETME FAALİYETTE

2020’nin sonundaki normalleşme anlaşmasından sonraki ilk 12 ayda yaklaşık 200 bin İsrailli bu ülkeyi ziyaret etti. İsrail’in Dubai Konsolosluğu’nun verdiği bilgiye göre BAE’de yaklaşık 40 İsrailli işletme kurulmuş durumda.

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#İsrail#BAE#Isaac Herzog

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