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İsrail, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı: 16 bin 115 vaka

#İsrail#Kovid-19#Dünya
İsrail, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı: 16 bin 115 vaka

İsrail’de son 24 saatte tespit edilen 16 bin 115 Covid-19 vakasıyla birlikte yeni bir rekor kırıldı.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında bir rekor haberi de İsrail’den geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 115 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve bu sayıyla birlikte, İsrail’de ilk kez Şubat 2020’de rastlanılan Covid-19 salgınındaki vaka rekoru da kırıldı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı da 1 milyon 440 bin 771’e yükseldi.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 8 bin 253’e ulaştı.

Ülkede ağır hasta sayısı 125’ten 134’e yükselirken, aktif vaka sayısı da 72 bin 34’e yükseldi.

İsrail’de dün 11 bin 978 Covid-19 vakası tespit edilmişti.

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#İsrail#Kovid-19#Dünya

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