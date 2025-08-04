İsrail çocukları kasten hedef alıyor

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BBC tarafından yapılan soruşturmada İsrail askerlerinin 160’tan fazla incelenen vakada 95 Gazzeli çocuğu başından veya göğsünden vurduğu tespit edildi. Raporda kurbanların 67’sinin 12 yaşından küçük olduğu belirtilirken, “İncelediğimiz bazı vakalarda, çocukların savaş bölgelerinden kaçarken vurulduğu iddia ediliyordu, ancak diğer birçok çocuk insani yardım bölgelerinde çadırlarının dışında oynarken vurulmuştu ve bazıları da İsrail’in tahliye koridoru olarak belirlediği bölgelerde hedef alınmıştı” ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA BUNU KABUL EDEMEZ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Matthew Morris, “Dünya bu tür bir savaşı, çocuklar üzerindeki bu tür bir etkiyi kabul edemez” derken UNRWA Genel Komiser Philippe Lazzarini, “Bu savaş, çocuklara karşı bir savaş. Çocukluklarına ve geleceklerine karşı bir savaş” diye konuştu. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları aralıksız devam ederken dün yardım dağıtımı kuyruğunda bekleyen sivillere düzenlenen saldırılarda en az 65 Filistinli hayatını kaybetti, 511 kişi de yaralandı.