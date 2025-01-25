İsrail Cenin’i zorla boşaltıyor

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GAZZE’de ateşkes anlaşmasına varılması sonrası gözünü işgal altındaki Batı Şeria’ya çeviren İsrail ordusu, Cenin’deki operasyonlarıyla bölgedeki insanları evlerinden ayrılmaya zorluyor. Beş gündür süren İsrail kuşatması nedeniyle 2 binden fazla Filistinli ailenin bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.

‘ETNİK TEMİZLİK OPERASYONU’

Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’ndaki Filistinliler, İsrail’in beş gündür süren kuşatması ve saldırıları karşısında göç etmeye zorlanıyor. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail’in Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda günlerdir sürdürdüğü saldırılara ilişkin, “İşgalciler, Cenin’de tehlikeli bir etnik temizlik operasyonu yürütüyor, baskı ve aşağılayıcı denetimlere tabi tutarak sivilleri ve aileleri zorla yaya olarak evlerini terk etmeye zorluyor” ifadesini kullandı. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail askerlerinin çok sayıda evi yıktığı görülüyor.

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Buldozerlerle bölgeye giren İsrail güçleri Cenin’de altyapıya kalıcı zarar veriyor, evleri yıkıyor.

‘CİBALİYE GİBİ OLACAK’

İsrail kamu radyosu “Demir Duvar” operasyonuyla 2 bini aşkın Filistinli ailenin bölgeden ayrıldığını aktarırken, Cenin sakinleri, İsrail ordusunun kampı tamamen yıkarak Gazze’deki Cibaliye’ye benzetmek istediğini düşünüyor.

‘NAHAL TUGAYI’ DETAYI

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze’de 19 Ocak’ta ateşkesin başlamasıyla buradan ayrılan “Nahal” isimli tugayını Cenin’e naklettiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Gazze’de öğrendikleri savaş tekniklerini Batı Şeria’da uyguladıklarını itiraf etmişti.

TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Trump’ın imzaladığı kararnameye göre Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler ve kuruluşlara yönelik yaptırımları kaldırdı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 17 kişi ve 16 kuruluşun kara listeden çıkarıldığını doğruladı. Söz konusu yaptırımlar ABD eski Başkanı Biden döneminde başlamıştı. Bölgede İsrail’in işgal ettiği yaklaşık 250 yerleşim yeri mevcut.

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NETANYAHU ESİR LİSTESİNDEN MEMNUN DEĞİL

İSRAİL ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün yapılacak. Buna göre Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacak. İsrail’in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor. Serbest bırakılacak kadın askerlerin “Karina Ariev”, “Danielle Gilboa”, “Naama Levy” ve “Liri Albag” olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu esir listesinden memnun değil. İsrailli yetkililer ordu mensuplarından önce sivillerin serbest bırakılmasını istiyor.

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Cenin’i terk etmek zorunda kalan Filistinliler göçü, Gazze’deki görüntüleri hatırlattı.

İSRAİL LÜBNAN’DAN ÇEKİLMİYOR

27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre 60 gün içerisinde Lübnan’dan çekilmesi gereken İsrail ordusu, son tarih olan 26 Ocak yaklaşırken Lübnan’da kalmaya devam edecek. İsrail ordusu, “İsrail’in ateşkes anlaşmasıyla belirlenen tarihte Lübnan’dan tamamen çekilmeyeceğini” bildirdi. Hizbullah ve İsrail arasında imzalanan anlaşma uyarınca 26 Ocak’a kadar İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden aşamalı olarak çekilmesi; yerini Lübnan ordusunun alması öngörülüyordu. Açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) iki ülkeye de ‘anlaşmaya uyun’ çağrısı yaptı.

ABD’DEN GAZZE’YE ‘ÖZEL GÜVENLİK GÜÇLERİ’

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ABD’li özel güvenlik şirketlerinin, Gazze Şeridi’nde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeye dönüşünü “kontrol edeceği” bildirildi. Amerikan New York Times gazetesi ve Axios haber sitesi, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak, Amerikan güvenlik şirketlerinin Gazze’ye konuşlandırılacağını yazdı. “Çok uluslu bir konsorsiyumun” parçası olacak görevliler, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen Selahaddin Caddesi’ndeki araç kontrol noktalarında denetleme yapacak. Daha önce Mısır ve Katar’ın göndereceği bir ekibin, Hamas üyelerinin kuzeye tekrar sızmasını önlemek için Filistinlilerin araçlarını kontrol edeceği belirtilmişti. NYT’ye konuşan İsrailli kaynaklar, özel güvenlik şirketlerinin gelecekte Gazze’yi yönetecek daha büyük bir uluslararası gücün çekirdeğini oluşturmasını beklediklerini söyledi.