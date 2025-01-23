İsrail, Cenin’de operasyon başlattı: Katliam Batı Şeria’ya taşındı

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Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takasına anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İsrail, bu kez gözünü Filistinlilerin yaşadığı bir diğer bölge olan işgal altındaki Batı Şeria’ya çevirdi. İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria’da bulunan ve yıllar içinde kentleşmiş Cenin Mülteci Kampı’na askeri operasyon başlattı. “Demir Sur” adı verilen saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Bölgede aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişi de gözaltına alındı.

FİLİSTİN YÖNETİMİ ÇEKİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin’deki saldırıların bölgedeki ‘terörizmi ortadan kaldırmayı’ amaçladığını öne sürdü. Hamas ise Batı Şeria’daki Filistinlilere, saldırıya karşılık olarak İsrail güçlerine karşı çatışmaları tırmandırma çağrısında bulundu. Aralık ayı başından bu yana Cenin’i kuşatan ve saldırılar gerçekleştiren Filistin Yönetimi güçleri, İsrail saldırısı başladığı anda kentten çekildi. Dünkü saldırların ardından İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 177’si çocuk olmak üzere 870’e yükseldi.

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UZUN SÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin Mülteci Kampı’na yönelik başlattığı saldırının, “güvenlik stratejisinde” bir değişikliğe işaret ettiğini aktaran Katz, saldırıların amacının işgal altındaki Batı Şeria’da “terörist altyapıyı ortadan kaldırmaya yönelik” olduğunu iddia etti. Cenin Mülteci Kampı’na başlatılan saldırının, İsrail’in güvenliği için önemli bir adım olduğunu ileri süren İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, saldırının uzun süreceğinin sinyalini verdi.

BM: ATEŞKESE TEHDİT

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı’nın (UNRWA) Batı Şeria’daki faaliyetlerinden sorumlu olan Roland Friedrich dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Cenin Mülteci Kampı’ndaki askeri operasyonunda hava saldırıları da dahil olmak üzere gelişmiş silahlar kullandığını söyledi. Friedrich, operasyonun, İsrail’in ‘Batı Şeria’daki UNRWA faaliyetlerini önemli ölçüde baltalayan’ yasasının uygulanmasından sadece bir hafta önce gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu gelişmelerin Gazze Şeridi’nde sadece birkaç gün önce varılan kırılgan ateşkesi istikrarsızlaştırma tehdidinde bulunduğu uyarısında bulundu.

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KUŞATMA DERİNLEŞİYOR

Batı Şeria’daki şehirler ve köyler, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail güçleri tarafından sıkı kuşatma altında tutuluyor. Filistin hükümetine bağlı Sömürgeleştirme ve Duvar Direnişi Komisyonu, Batı Şeria’daki İsrail askeri kontrol noktaları ve kapılarının sayısının 898’e yükseldiğini bildirdi. Komisyon, 7 Ekim 2023’ten sonra, 173’ten fazla demir kapının kurulduğunu söyledi. Kontrol noktalarına yerleştirilen çimento blokları Filistinlilerin hareketini engelliyor. İsrail güvenlik güçleri, zaman zaman bekleyen sivillere gözyaşartıcı gazla müdahale ediyor. Yasadışı İsrailli yerleşimciler ise çeşitli kentlerde Filistinlilere yönelik şiddet saldırılarını sürdürüyor. Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırma kararının onları daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.