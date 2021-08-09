İsrail çarpıcı tabloyu açıkladı! Aşı yaptıranlarla yaptırmayanlar arasındaki uçurum...

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 8 Ağustos itibarıyla aktardığı verilerde, aşı olmayanlar ile aşı yaptıranlar arasında görülen "ağır vaka sayıları" kıyaslandı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre; Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptıranların aşı olmayanlara göre hastalığı ağır geçirme ihtimali oldukça düşük.

60 YAŞ ÜSTÜNDE DRAMATİK SONUÇ

Ağır vaka oranı 60 yaş üstü aşı yaptırmayanlar arasında 100 bin kişide 85.6 olarak kayıtlara girerken, bu oran iki doz aşısını olan 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarında 16.3 oldu. Bu tablo, aşı olmayanların aşı olanlara göre Covid-19'u ağır geçirme olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

60 YAŞ ALTI İÇİN TABLO

60 yaş altı için ise durum şöyle: 100 bin kişi üzerinden yapılan hesapla aşı olmayanlarda ağır hastalık oranı 1.4, iki doz aşı yaptıranlarda ise 0.5.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; hastalığı ağır belirtilerle geçirme riski hem aşılılarda hem aşısızlarda yaşla birlikte artıyor. Fakat bu risk, aşısızlar arasında dramatik ölçüde artış gösteriyor.

60-69 yaş arası aşısızlarda ağır vaka 100 binde 43.4, iki doz aşı olanlarda ise 6.5 olarak tespit edildi.



70-79 yaş aralığında aşı olmayanlarda ağır vaka oranı 65, aşı yaptıranlarda ise 16 olarak saptandı. 80-89 yaş aralığında ise aşısızlarda bu oran 227.8, iki doz aşı yaptıranlarda ise 33.1 oldu.

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