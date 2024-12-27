İsrail canlı yayın aracında gazetecileri vurdu

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Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ölenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led’a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VURULDU

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 201’e çıktığı ifade edildi. Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi önünde toplanan basın mensupları, yaşamını yitiren meslektaşlarını anarak İsrail’in düzenlediği saldırıları kınadı. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık ve teknik personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Refah’ın kuzeyindeki Misbah bölgesinde de Quadcopter tipi silahlı insansız hava araçlarının açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

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ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Ed-Derec Mahallesi’ndeki bir evi bombalaması sonucunda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Hethet ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 13 Filistinli, Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde Eslim ailesinin evini bombalaması sonucu da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Her iki evin enkazında kurtarılmaya çalışılan 47 kişinin olduğu ifade edildi.

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DSÖ DİREKTÖRÜ KIL PAYI KURTULDU



İsrail ordusunun dün Yemen’de Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediği sırada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da havalimanında olduğu öğrenildi. Ghebreyesus, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, saldırının uçağa binmek üzereyken gerçekleştirildiğini belirtti. Ghebreyesus, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler (BM) personelinin serbest bırakılması için müzakerelerde bulunmak ve ülkedeki insani durumu değerlendirmek amacıyla Yemen’e gittiğini belirttiği paylaşımında, “Yaklaşık iki saat önce Sana’dan kalkan uçağımıza binmek üzereyken havalimanına hava saldırısı düzenlendi. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı” ifadelerini kullandı. Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Yemen’e düzenledikleri saldırılarla ilgili “Daha yeni başlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.