İsrail çağrıları dinlemiyor... Gazze’de saldırılar hız kesmedi

İsrail ordusu tarafından dün gerçekleştirilen saldırılarda en az 64 sivil Filistinli hayatını kaybederken 25 Avrupa ülkesi ve Kanada’dan oluşan bir koalisyon, İsrail’e, Gazze’den tıbbi tahliyelerin yeniden başlatılabilmesi için Doğu Kudüs’ü de kapsayan işgal altındaki Batı Şeria’ya giden yolların yeniden açılması çağrısında bulundu. Ülkeler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te on binlerce Gazzelinin tedavisi için “maddi katkı, tıbbi personel veya ihtiyaç duyulan ekipman” sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Dün ayrıca G7 Dışişleri Bakanları, ortak bir bildiri yayımlayarak Gazze’deki sivillerin yaşadığı büyük acıların acilen hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Bildiride Hamas’ın elindeki tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının aciliyeti vurgulanırken İsrail ile Hamas arasında ateşkes çağrısı da yinelendi.

OSCARLI YÖNETMEN: SOYKIRIMI DURDURUN

Oscar ödüllü “No Other Land” (Başka Toprak Yok) belgeselinin Filistinli yönetmeni Basel Adra, Batılı ülkelerin Filistin’i tanımakta geç kaldığını söyledi. İngiliz gazeteci Owen Jones’un YouTube kanalına konuşan Adra, “Soykırımın ortasında Filistin’i tanıyorsunuz. Neden önce soykırımı durdurmak yerine böyle bir adım atıyorsunuz” diye sordu. İnsanların şu an devlete değil; hayatta kalmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.