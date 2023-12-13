İsrail bu sözlerle çalkalanıyor... Gündeme bomba gibi düşen Hamas itiraf: Zafer çok uzak

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Pazartesi günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın kuzey Gazze'de "kırılma noktasına" yakın olduğunu söyledi.

Hem Gallant hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas teröristlerine 'teslim olun ya da ölün' çağrısında bulundu.

Başta Netanyahu ve savunma yetkililerinin zaferin yakın olduğunu her fırsatta hatırlattığını belirten Jerusalem Post dikkat çeken bir analiz yayınladı.

İsrailli Gazze iddia edilenin aksine zaferin hala çok uzak olduğunu yazdı.

'Uzmanlar İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ı devirmekten hâlâ uzak olduğunu söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'İsrail'in siyasi kademesi Hamas'ı çöküşün eşiğindeymiş gibi göstermek isterken, uzmanlar karmaşık şehir savaşlarının savaşı uzatacağını ve zaferin daha az belirgin hale geleceğini söylüyor.'

Gazeteye konuşan Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi Filistin Araştırmaları Forumu başkanı Dr. Michael Milstein, 'Büyük hasar verdik' dedi.

Milstein sözlerine şöyle devam etti;

'Fakat İsrail hâlâ Hamas'ı devirmekten çok uzak. Savaşçılarının çoğunluğu hâlâ hayatta; hâlâ roketleri var.'

1 Aralık'ta geçici ateşkesin bozulmasının ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri de Gazze'nin güneyinde kara operasyonuna başladı.

İsrail bölgenin Hamas'ın askeri altyapısının merkezi olduğuna ve İsrailli rehinelerin çoğunun burada tutulduğuna inanıyor.

İsrail, aynı bölgede yeraltında olduğuna inanılan Hamas lideri Yahya Sinwar'ı da öldürme sözü verdi.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden askeri tarihçi Profesör Danny Orbach, 'Bu, çok daha fazla dikkat ve zaman gerektiren ve muhtemelen daha fazla İsrail askerinin hayatına mal olacak çok karmaşık bir operasyon olacak' dedi.

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Milstein, 'Siyasi düzeyde Hamas'ın çöküşün eşiğinde olduğu şeklinde tanımlananlar arasında bir boşluk var, ancak Hamas'ın sona ermesi için geri sayım henüz erken' ifadelerini kullandı ve dedi. Sinwar'ın suikasta kurban gitmesi durumunda bile direnişin devam edeceğini belirtti.