İsrail bu soruya yanıt arıyor... İstihbarat uyuyor mu

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Kassam Tugayları’nın önceki gün İsrail’e düzenlediği “Aksa Tufanı” isimli saldırı sonrasında tüm dünyanın gözleri bölgeye çevrilirken, İsrail istihbaratının gösterdiği zafiyet tartışma konusu oldu. Hamas militanlarının birçok farklı noktadan ülkenin içine sızması ve yüzlerce İsrailli’yi kaçırması, söz konusu operasyonun uzun süreli bir planlama sonucunda gerçekleştirildiğini düşündürdü. İsrail’in iç istihbarat birimi Şin Bet, dış istihbarat birimi Mossad ve askeri istihbarat birimlerinin böylesi bir hazırlığı öngörememiş olması, askeri uzmanlar tarafından zafiyet olarak yorumlanıyor.

RAPORA GÖRE ‘TEHDİT YOK’

İngiliz The Telegraph’ın haberine göre İsrail güvenlik birimlerinin geçen hafta hazırladığı raporda, Hamas’ın “İsrail’le tam teşekküllü bir savaştan kaçınma” niyetinde olduğu belirtildi. Raporda, İsrail’in Gazze’deki gerilimi azaltmak için buradaki Filistinli nüfusa sunduğu ekonomik teşviklere atıf yapılarak, Hamas’ın “Gazzelilerin hayatlarını iyileştiren başarıları tehlikeye atmak istemediği” değerlendirmesinin yapıldığı iddia edildi.

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PARLAMENTODA TARTIŞMA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre hükümet saldırıları ele almak üzere düzenlediği oturumda istihbarat zafiyeti tartışma yarattı. İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis’in, “Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor” sözleriyle güvenlik zafiyetine tepki gösterdiği belirtilirken, Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin buna yanıt olarak “Sessiz olun” çağrısı yaptığı ve başka bir bakanın da “Bize sessiz olmamızı söylemeyin” şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.

NETANYAHU SUÇLANIYOR

İsrail basını ve kamuoyunda da güvenlik güçlerinin saldırı karşısında düştüğü durum tepki çekti. Özellikle Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin izlediği politikalar nedeniyle bu durumun oluştuğu eleştirileri yapıldı. Aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı yedek askerlerin büyük bir kısmı, hükümete tepki olarak askeri görevlere katılmayacaklarını açıklamıştı.