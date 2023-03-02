İsrail bu görüntüyü konuşuyor... Netanyahu: “Eşimi tehdit ve taciz ediyorlar”

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-İHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 11:37
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İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı gerçekleştirilen protestolar şiddet eylemlerine dönüşürken, Tel Aviv’deki gösteriler sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu kuaförde mahsur kaldı. Netanyahu göstericileri 'kırmızı çizgiyi' aşmakla suçladı ve 'Anaşistler eşim Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar.' dedi.
Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve büyük protestolara neden oldu.
Protestocular gösterileri kapsamında sokakları kapatıp bakanların evlerinin önünde toplanırken polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. İsrail basını ülke çapında onlarca gözaltı olduğunu belirtiyor.NETANYAHU: ANARŞİYE İZİN VERMEYECEĞİZ
Netanyahu konuya ilişkin açıklamasında anarşiye göz yummayacaklarını belirterek, "Gösteri özgürlüğü, ülkeyi anarşi ve kaosa sürüklemek için bir bahane değildir. Egemen bir ülke kaosa dayanamaz." dedi.
Netanyahu göstericileri 'Kırmızı çizgiyi' aşmakla suçlarken İsrail cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
NETANYAHU'NUN EŞİ MAHSUR KALDI
İsrail'in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi.
Yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza önünde toplandı.
İsrail bayrağı açan göstericiler sloganlar atarken, o sırada kuaförde olan Sara Netanyahu içeride mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polislerin güç kullanarak göstericileri kuaföründen önünden uzaklaştırmasıyla Sara Netanyahu saatler sonra tahliye edildi.
Televizyonlar Sara Netanyahu'nun kuaförden tahliye edilmesini canlı yayınladı."EŞİMİ TACİZ VE TEHDİT EDİYORLAR"Binyamin Netanyahu eşi mahsur kaldığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda eşim Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid'i ve muhalefeti buna bir an önce son verilmesi ve benzeri görülmemiş bu rezil eylemi kınamaları çağrısında bulunuyorum”
ifadelerini kullandı.
Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak, “Sevgili eşim Sara’nın sağ salim ve zarar görmeden eve döndüğüne evindim. Anarşi durmalı”
dedi.
'İSRAİL İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR"
Tel Aviv'de hükümete karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından, muhalefet partisi lideri ve eski savunma bakanı Benny Gantz, İsrail'in sivil bir savaşa sürüklendiği konusunda uyarıda bulundu ve Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hemen görüşmeye davet etti.'Ne zaman duracağız? Kan döküldüğünde mi?'
diye soran Gantz,“Bir iç savaş yaklaşıyor ve koalisyon gözleri kapalı bir şekilde ona doğru koşuyor. Bu gerçekten acil bir durum, ülke uçuruma yuvarlanabilir”
dedi.