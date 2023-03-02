İsrail bu görüntüyü konuşuyor... Netanyahu: “Eşimi tehdit ve taciz ediyorlar”

Haberin Devamı

Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve büyük protestolara neden oldu.

Protestocular gösterileri kapsamında sokakları kapatıp bakanların evlerinin önünde toplanırken polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. İsrail basını ülke çapında onlarca gözaltı olduğunu belirtiyor.



Netanyahu konuya ilişkin açıklamasında anarşiye göz yummayacaklarını belirterek, "Gösteri özgürlüğü, ülkeyi anarşi ve kaosa sürüklemek için bir bahane değildir. Egemen bir ülke kaosa dayanamaz." dedi.

Haberin Devamı

Netanyahu göstericileri 'Kırmızı çizgiyi' aşmakla suçlarken İsrail cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamadı.



NETANYAHU'NUN EŞİ MAHSUR KALDI



İsrail'in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi.



Yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza önünde toplandı.



Haberin Devamı

İsrail bayrağı açan göstericiler sloganlar atarken, o sırada kuaförde olan Sara Netanyahu içeride mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polislerin güç kullanarak göstericileri kuaföründen önünden uzaklaştırmasıyla Sara Netanyahu saatler sonra tahliye edildi.Televizyonlar Sara Netanyahu'nun kuaförden tahliye edilmesini canlı yayınladı.ifadelerini kullandı.Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak,dedi.

'İSRAİL İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR"

Tel Aviv'de hükümete karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından, muhalefet partisi lideri ve eski savunma bakanı Benny Gantz, İsrail'in sivil bir savaşa sürüklendiği konusunda uyarıda bulundu ve Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hemen görüşmeye davet etti.



diye soran Gantz,dedi.