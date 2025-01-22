İsrail bombaları cesetleri kül etmiş: Gazze’de her sokakta ölüm kokusu var

Haberin Devamı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin ilan edilmesiyle Filistinli siviller ve kurtarma görevlilileri, bölgenin yaşadığı yıkımın boyutlarıyla yüz yüze kaldı. Gazze Sivil Savunma Kurumu, hâlâ büyük enkaz denizinde gömülü 10 binden fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

YARDIM ÇAĞRISI

Kurumdan yapılan açıklamada, şimdiye kadar Gazze Şeridi’nin kuzeyinden 8, güneyinden ise 58 olmak üzere 66 Filistinlinin naaşının enkazdan çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Arap ve yabancı sivil savunma ekiplerinin bölgeye girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu. İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye konuşan kurum sözcüsü Mahmud Basal, cesetleri 100 gün içinde çıkartmayı umduklarını ama buldozer ve diğer gerekli ekipmanların kısıtlı olması sebebiyle gecikme yaşanabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Sivil savunma ekipleri, ölü bebeklerin naaşları, çürümüş cesetler ve kemiklerin çıkarılması için aralıksız çalıştıklarını belirtirken, 24 yaşındaki çalışan Abdullah El Mecdevi, “Her sokakta ölüler var. Her mahallede binaların altında insanlar var” dedi.

YÜKSEK ISILI BOMBA ETKİSİ

Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 15 süren savaşta bölgedeki yapı stokunun yüzde 70’e yakını tamamen yerle bir olmuş durumda. Kurumdan yapılan bir diğer açıklamada, “İsrail ordusunun 7 bin ila 9 bin derece arasında sıcaklık üreten ve patlamanın merkezindeki her şeyi eriten silahlar kullanması nedeniyle” 2 bin 840 kişinin cesedinin bulunamadığı belirtildi. Öte yandan ateşkesin ikinci gününde de İsrail’in ihlal saldırıları devam etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah’a düzenlediği saldırıda iki kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda ise 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

TRUMP’TAN BİR TUHAF GAZZE YORUMU: ‘KONUMU MÜTHİŞ, HAVASI İYİ’

ABD’de önceki gün yemin ederek göreve başlayan Başkan Donald Trump, Oval Ofis’teki ilk demecinde Gazze’deki yıkıma ilişkin tuhaf bir yorum yaptı. Bir gazetecinin Gazze’deki ateşkesin öngörülen üç aşama boyunca sürdürülebileceğine dair inancını sorduğu Trump, “Emin değilim. Bu bizim savaşımız değil, onların savaşı. Ancak diğer tarafın (Hamas’ın) çok zayıfladığını düşünüyorum” yanıtını verdi. Gazze’deki yıkımı fotoğraflardan gördüğünü söyleyen ABD Başkanı, Gazze’nin “çok ilginç bir yer” olduğunu kaydederek, “Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump’ın ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da “İncil’den doğan bir hakkı” olduğunu savundu.