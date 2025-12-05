İsrail bombalamayı sürdürürken Trump’a göre Gazze’de ikinci aşama yakın

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki barış planı kapsamında ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze ve Ortadoğu’da barış sürecine 59 ülkenin destek verdiğini, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu söyledi.

‘TÜRK ASKERİ DE GELSİN’ TALEBİ

Trump’ın barış planında ikinci aşamaya yaklaşıldığını söylemesine rağmen iki hafta önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde onaylanan; Gazze’nin yönetimini denetleyecek ve güvence altına alacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker verecek ülkelerin durumu belirsiz. Times of Israel’e konuşan Arap diplomatlar, Endonezya ve Azerbaycan gibi bazı ülkelerin bölgeye asker göndermeye istekli olsalar da Hamas ve İsrail arasında kalmaktan korktukları için çekingen davrandıklarını söyledi. Söz konusu ülkelerin Türkiye’nin de güce katılmasını istediklerini öne süren kaynaklar, Hamas’ın, ateşkes anlaşmasının garantörü olan Türkiye’yi hedef almayacağını, bu durumun güvence sağlayacağına inanıldığını aktardı. Anlaşma kapsamında yabancı asker gücü, Hamas’ın silahsızlandırılması noktasında da görev alacak.

ÇOCUKLAR NASIL TEHDİT OLABİLİR

Öte yandan önceki gün Refah’ın doğu kesiminde İsrail askerleri, bir tünelden çıkan Kassam Tugayları savaşçılarıyla çatışmaya girdi, olayda 3’ü ağır 5 İsrailli asker yaralandı. Çatışmanın ardından Han Yunus kentinin batısındaki sözde “güvenli bölge” olarak ilan edilen el-Mavasi çadır kampına saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 2’si çocuk olmak üzere 7 Filistinliyi öldürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, babaları engelli olduğu için Gazze’de yakacak odun aramaya çıkan 8 ve 10 yaşında iki kardeşin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine, “Bu yaşlardaki iki çocuğun nasıl tehdit olarak görülebileceğini anlamak zor ve bu konuda bir soruşturma başlatılması ve olanların hesabının sorulması gerekiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

MAMDANİ NETANYAHU’YU TUTUKLATIR MI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı bulunmasına ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin kendisine yönelik ‘tutuklanacak’ söylemine rağmen New York’a gideceğini belirtti. New York Times’ın DealBook forumuna çevrimiçi katıldığı söyleşide konuşan Netanyahu, Mamdani ile görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna da “Eğer fikrini değiştirir ve İsrail’in var olma hakkını kabul ederse, konuşmak için iyi bir başlangıç olur” yanıtını verdi. New York’un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Mamdani, UCM’nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu ve Rusya lideri Vladimir Putin gibi isimler için New York polisini görevlendireceğini açıklamıştı.