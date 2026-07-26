×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail birlikleri Suriye'nin Kuneytra ilini topçu atışlarıyla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İsrail Saldırısı#Kuneytra
İsrail birlikleri Suriyenin Kuneytra ilini topçu atışlarıyla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 11:38

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline saldırı düzenlediği bildirildi. Kuneyrta'nın kuzey kırsalını topçu atışlarıyla hedef alan İsrail askerlerinin, Arıda köyünde kontrol noktası kurduğu kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın kuzey kırsalında bulunan Tarnaca köyü çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Dera ilinin batı kırsalındaki Yermük Havzası bölgesinde yer alan Mariye ve Arıda köyleri yönünde ilerlediği belirtildi.

Üç askeri araç ve bir iş makinesinden oluşan İsrail birliğinin, bölgeye girerek yol açma çalışması yaptığı ve Arıda köyü içerisinde bir kontrol noktası kurduğu ifade edildi.

Gözden Kaçmasınİsrail güçleri Batı Şeriaya saldırdı: 58 Filistinli elleri ve ayakları bağlanarak götürüldüİsrail güçleri Batı Şeria'ya saldırdı: 58 Filistinli elleri ve ayakları bağlanarak götürüldüHaberi görüntüle

DERA VE KUNEYTRA'DA 10 NOKTA İŞGAL ALTINDA

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara operasyonu düzenledi.

Gözden KaçmasınABDden 2 gemiye çıkarma operasyonu: Trumpın İrana saldırıları durdurduğu iddiasıABD'den 2 gemiye çıkarma operasyonu: Trump'ın İran'a saldırıları durdurduğu iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#İsrail Saldırısı#Kuneytra

BAKMADAN GEÇME!