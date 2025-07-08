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İsrail bir ay aradan sonra Husileri vurdu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Husiler#Yemen
İsrail bir ay aradan sonra Husileri vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

KIZILDENİZ hattında, İsrail ve Yemen’deki Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde yaklaşık bir ay aradan sonra Yemen’de İran yanlısı Husilere yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.

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 “Siyah Bayrak” adı verilen operasyon kapsamında Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı “Galaxy Leader” gemisine savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada “Yemen yasası, Tahran yasası ile aynıdır. Husiler bedel ödemeye devam edecek” ifadelerini kullandı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada vurulan yerlerle ilgili olarak “Bu limanlar Husi terör rejimi tarafından İran rejiminden gelen ve İsrail devleti ile müttefiklerine karşı terör operasyonları yürütmek için kullanılan silahları transfer etmek için kullanılıyor” ifadesini kullandı. Husiler ise İsrail’in saldırılarına sessiz kalmadı. İsrail savaş uçaklarına karşı çok sayıda yerli üretim “karadan havaya füze” fırlatıldı.

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#İsrail#Husiler#Yemen

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