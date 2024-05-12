İsrail bildiğini okumaya devam ediyor: 300 bin Filistinli Refah’ı terk etti

Haberin Devamı

Başta ABD ve Avrupalı devletlerden yükselen itirazlara rağmen Refah’a askeri operasyondan vazgeçmeyen İsrail, kenti güneyden kuşatmış durumda. İsrail savaş kabinesi operasyonların genişletilmesine izin verirken, ordu yerinden edilmiş 100 bin Filistinlinin tahliye edilmesini emrettiği ‘kırmızı bölge’nin kuşatmasını tamamladı. Dün, İsrail ordusuna ait uçaklardan Refah’a havadan tahliye emirleri atılırken El Cezire’ye konuşan kaynaklara göre Filistinli sivillerin Refah’ın sadece çatışmaların şiddetlendiği doğu kısımlarından değil, merkezi bölgelerinden de kaçmaları emrediliyor.

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Refah’a sınırlı operasyonun başladığı 6 Mayıs’tan bu yana bölgeden en az 300 bin Filistinli ayrılarak El-Mavasi ve Han Yunus’taki ‘insani bölgeye’ ulaştı. Diğer yandan İsrail’e ait kuvvetler Refah’ın doğusunda ilerlemeye başladı. İsrail Savaş Kabinesi, daha önce Refah saldırısını genişletme kararı almıştı. Saldırıların sürmesiyle birlikte daha fazla sivilin Refah’ı terk etmek durumunda kalacağı ve bölgedeki insani krizin derinleşeceği ifade ediliyor.

Haberin Devamı

YARDIM GİRİŞLERİ AZALDI

Öte yandan İsrail’in bölgedeki Refah Sınır Kapısı’nı da ele geçirmesiyle bölgeye gerekli düzeyde insani yardım girişi yapılamıyor. Axios’a konuşan ABD’li yetkililer, Gazze’ye giren yardımların geride kalan hafta içinde ciddi şekilde azaldığını değerlendirdi. İsraillilere bunu yapmamaları konusunda uyardıklarının altını çizen ABD’li yetkililer, “İşte tam da bu yüzden Refah konusunda onlara güvenmiyoruz” ifadesini kullandı.